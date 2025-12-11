Joey Veerman speelt al maandenlang op topniveau bij PSV en is een van de grote sterkhouders in een ploeg die in Nederland domineert en Europees indruk maakt. Met zeven goals en zeven assists heeft hij zijn beste seizoensstart ooit. Een plek in de WK-selectie is allesbehalve zeker, maar Veerman in deze vorm móét altijd mee met Oranje naar de Verenigde Staten, Mexico en Canada.

Bondscoach Ronald Koeman heeft zich meermaals kritisch uitgelaten over PSV'er Veerman, waarbij hij onder meer leek te verklappen dat de Volendammer lastig te managen is als hij niet speelt. Maar is dat wel een goede reden om een speler met zulke unieke kwaliteiten thuis te laten? Veerman is niet zomaar een speler. Hij heeft iets wat maar weinig andere Nederlandse middenvelders hebben: een fenomenale traptechniek en het vermogen om vanuit het niets kansen te creëren.

Veerman bewijst ongelijk van Koeman

In grote wedstrijden tegen Napoli, Liverpool en Atlético Madrid was hij dé uitblinker bij PSV. Zijn passes splijten verdedigingen open, zijn voorassists brengen aanvallers in stelling én hij laat zien dat hij ook tegen internationale topclubs kan excelleren. Hoeveel spelers in Nederland kunnen dat zeggen? Toch lijkt er een soort terughoudendheid te zijn bij Koeman, die eerder aangaf dat "PEC Zwolle-PSV geen referentie" is. Daar had de bondscoach natuurlijk gelijk in en het EK in Duitsland was ook slecht van Veerman, maar hij heeft inmiddels wel degelijk laten zien dat hij op het hoogste niveau uitblinker kan zijn. Dat moet een kritische Koeman ook zien.

Wat Veerman Oranje kan bieden, is precies wat vaak ontbreekt in lastige wedstrijden. Tegen ploegen die zich ingraven, of juist veel ruimte achter de defensie laten, kan zijn passing het verschil maken. Hij is geen kopie van Frenkie de Jong of Ryan Gravenberch, maar juist dat maakt hem een ideale speler voor het Nederlands elftal. Zijn unieke speelstijl is een wapen dat Nederland niet zomaar kan negeren.

Geen makkelijke jongen op de bank

Natuurlijk zijn er altijd spelers die een reserverol moeilijker accepteren, maar dat is precies waar een team managen om draait. Kijk bijvoorbeeld naar Ajax-spits Wout Weghorst: jarenlang werd gezegd dat hij geen ideale bankzitter is, maar op het WK 2022 bewees hij als invaller zijn waarde door met twee goals bijna voor een stunt tegen Argentinië te zorgen. Veerman heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een volwassen en stabiele speler. Op 27-jarige leeftijd is hij geen onervaren talent meer. Onder Peter Bosz heeft hij grote stappen gezet en hij weet inmiddels heel goed wat er van hem gevraagd wordt op het hoogste niveau.

Natuurlijk moet Koeman duidelijk zijn over de rol die Veerman kan verwachten bij Oranje. Als hij niet speelt, moet hij zich schikken in het teambelang. Maar dat is een kwestie van goed communiceren. Het idee dat een speler met torenhoge ambities lastig voor de groep is, hoeft helemaal geen probleem te zijn. Sterker nog, het kan zelfs motiverend werken.

Hoort bij beste 26 Nederlanders

Ondertussen maakt de Volendammer zich totaal niet druk om het uitblijven van een Oranje-oproep. Hij gaat lekker op stap met zijn vrienden en geniet van zijn kinderen. Maar als Veerman zijn huidige vorm vasthoudt en ook in toppers tegen Feyenoord, Ajax, Newcastle United en Bayern München blijft imponeren, dan kan Koeman simpelweg niet om hem heen. Hij behoort zonder twijfel tot de beste 26 spelers van Nederland.