Robin van Persie heeft met 4-0 gewonnen van Sparta met Feyenoord en staat daarmee fier bovenaan in de Eredivisie, met een wedstrijd minder. Een mooi gegeven, vindt hij. De concurrentie verloor punten, maar daar hield Van Persie zich niet mee bezig. "Maar ik ben wel tevreden."

Na afloop was Robin van Persie complimenteus richting zijn ploeg, die twee weken hadden om zich voor te bereiden op de derby tegen Sparta. Die tijd had hij ook nodig, vond hij. "De eerste duels, die waren erg belangrijk." Dat was het mindere punt volgens de trainer bij Excelsior. "Ik zag veel progressie op basis van twee weken terug. Dat moet je vanaf moment 1 doen en dat deden we."

Koploper Eredivisie

Het zorgde voor een doelpuntenfestijn, maar Van Persie vond dat het wel wat meer had mogen zijn. Feyenoord was in ieder geval op scherp gezet na vooraf, want concurrenten PSV, Ajax en NEC verspeelden punten dit weekend. Het ene puntenverlies was nog spectaculairder dan de ander. Feyenoord is nu nog als enige ongeslagen en staat bovenaan.

Falende concurrentie

"Daar ben ik zeker tevreden over. De maand augustus is in meerdere opzichten een uitdagende maand. De druk rondom spelers, er gebeurt überhaupt veel. Het is knap dat we negen punten hebben. Maar verder zegt het me niet veel. Ieder team gaat een periode van moeilijkheid door", filosofeert de trainer. "PSV-Telstar vond ik verrassend, daar had ik niet op gerekend, maar ik gaf het 0 aandacht. Ik heb ons gefocust op onszelf, dat is waar we invloed op hebben."

En dat werpt ook zo zijn vruchten af, vond hijzelf. "Ik ben blij dat die focus van ons helpt. Gaat alles goed? Nee, dat niet. Maar we scoren vier keer, dat konden er meer zijn in mijn ogen, alles op een hoop is dat goed geweest."

Twee van de vier doelpunten werden door Ayase Ueda gemaakt. De Japanse spits van Feyenoord. Er wordt gesproken over een eventuele versterking in de spitspositie. Jamie Vardy werd even genoemd, maar die lijkt naar Italië te gaan. Van Persie liet weinig los over transfers, al gaf hij wel veel complimenten aan de spits van Sparta: Tobias Lauritsen. "Ik vind het niet netjes om over hem te spreken", doelde de trainer op een eventuele transfer.

Spitspositie

Wel sprak hij vol lof over Ueda. "Ueda is een aantal weken al goed bezig. Nooit niet beloond, ook niet voor zijn loopacties. Hij is verder van het doel goed in de ruimtes aanvallen. En er is een verschil tussen hem in de zestien en die erbuiten. Dat heeft hij vandaag goed laten zien bij de goal."

Heeft de spits zich dan nu bewezen als eerste spits van Feyenoord, in andere woorden: hoeft Dennis te Kloese nu niet meer de transfermarkt op? "Je kijkt ook naar het programma van de aanstaande maanden, daarin heb je heel veel wedstrijden. Daarin kijken we naar opties, maar dat spreekt denk ik voor zich. Ik ben blij voor hem dat hij vandaag beloond werd."

Van Persie krijgt nu weer twee weken om zijn team voor te bereiden op de volgende wedstrijd tegen Heerenveen. Eerst gaat een aantal van zijn spelers naar hun nationale team voor de nodige interlands.

Alles over de VriendenLoterij Eredivisie

Check hier het laatste nieuws over de Eredivisie, bekijk ook het aankomende programma, de stand en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.