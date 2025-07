Hoe de Oranje Leeuwinnen toeleven naar het derde EK-groepsduel, tegen Frankrijk, weten we wel: er is 'het mirakel van Basel' nodig om nog door te gaan in Zwitserland. Maar hoe gaat het in het Franse kamp?

De Franse bondscoach Laurent Bonadei waarschuwt de voetbalsters van Oranje voor het scorend vermogen van zijn ploeg. "Onder mijn leiding zitten we op een gemiddelde van 2,5 doelpunten per wedstrijd. Dat moeten wij morgen volhouden en dan moeten zij al vijf keer scoren", zei Bonadei een dag voor het cruciale groepsduel in Basel.

Daarbij rekent de 55-jarige Fransman ook op zijn "hermetische" verdediging, die dit toernooi tegen Engeland (2-1) en Wales (4-1) pas twee doelpunten tegen kreeg. "We kunnen het balbezit ook aan hen laten, maar dat gaan we na de aftrap zien. Wij willen scoren, dat motiveert ons iedere wedstrijd. Het zal een serieuze krachtmeting worden", zei Bonadei tijdens zijn persconferentie.

Oranje moet zondag met drie doelpunten verschil winnen van Frankrijk om ten koste van 'Les Bleues' naar de kwartfinales te gaan.

De Zweedse voetbalsters hebben na drie zeges als groepswinnaar de kwartfinales van het EK in Zwitserland bereikt. In Zürich won de ploeg van bondscoach Peter Gerhardsson zaterdag met 4-1 van Duitsland, dat na twee zeges ook al zeker was van de laatste acht.

Jule Brand opende de score met een rollertje voor Duitsland, maar Stina Blackstenius maakte met een schot, eveneens in de verre linkerhoek, vijf minuten later gelijk. Zweden kwam daarna op voorsprong via een schot van de Duitse Sarai Linder dat via de Zweedse Smilla Holmberg in het doel belandde. Bij de volgende snelle omschakeling van Zweden, maakte Carlotta Wamser hands om een schot tegen te houden. De Duitse moest met rood van het veld en Fridolina Rolfö benutte de strafschop. Lina Hurtig maakte in de tweede helft de 4-1.

De Zweedse voetbalsters spelen in de kwartfinales tegen de nummer twee uit de groep van Nederland, Engeland, Frankrijk en Wales. Duitsland neemt het op tegen de groepswinnaar uit de groep van Oranje.

De Poolse voetbalsters eindigden als derde in de groep door met 3-2 te winnen van het eveneens al uitgeschakelde Denemarken. Natalia Padilla, Ewa Pajor en Martyna Wiankowska scoorden voor Polen. Janni Thomsen en Signe Bruun maakten de Deense doelpunten.

