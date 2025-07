De Oranje Leeuwinnen maken zich op voor het 'Mirakel van Basel'. De ploeg van Andries Jonker heeft een wonder nodig tegen Frankrijk om zich alsnog te plaatsen voor de kwartfinale. De Oranje Leeuwinnen geloven zelf zeker wél in een stunt. "Zijn op de juiste weg om wél een goede prestatie neer te zetten", stelt Daniëlle van de Donk op de persconferentie.

Jackie Groenen verscheen vrijdagmiddag behoorlijk aangeslagen voor de camera van Sportnieuws.nl, toen ze terugblikte op de afgang van Nederland tegen Engeland. Van de Donk kan die emotie goed begrijpen. "Wie was niet aangeslagen?", vraagt de 33-jarige middenvelder zich hardop af. "Het was geen beste wedstrijd en dat moet niet meer gebeuren. Ik denk dat we weer op de juiste weg zijn om wél een goede prestatie neer te zetten."

Positieve energie en zelfvertrouwen

Van de Donk vindt dat de Oranje Leeuwinnen vooral moeten geloven in een overwinning op Frankrijk. Gelooft ze in wonderen? "Ik geloof in ons team en dat in voetbal alles mogelijk is", vervolgt Van de Donk, die aangeeft geen andere rol te hebben aangenomen. "Gewoon positieve energie en zelfvertrouwen uitstralen op het veld, dat is het belangrijkste. Er vol voor gaan, ook al op de training. Nee, we pakken het gewoon aan zoals altijd. Het zag er goed uit."

'Nou, dan zitten we hier nog wel even'

Ze heeft een duidelijke mening over wat anders moet dan woensdag tegen Engeland. "Nou, dan zitten we hier nog wel even. Laten we ermee beginnen dat we de bal naar de goede kleur spelen en de bal wat langer in het team houden. We moeten niet bang zijn en zijn zeker niet kansloos. Die vraag vind ik zo stom, want dan zouden wij hier niet meer zitten. Dan hadden de meesten denk ik al hun tasje gepakt. Maar wij geloven er allemaal nog echt in en willen er echt voor gaan."

'Mirakel van Basel'

Bondscoach Andries Jonker gelooft ook zeker in een mooie afsluiter van de groepsfase. De 62-jarige trainer spreekt uit eigen ervaringen. "Ik heb met Willem II ooit in de penarie gezeten. We hadden toen in de winterstop 9 puntjes uit 17 duels. Toen kwam Vitesse langs en wonnen we met 4-0. Daarna kwam AZ met Louis van Gaal en wonnen we met 3-0. Daarna hebben we het nog gered. In ieders loopbaan zitten dit soort dingen. Ik heb ook wedstrijden meegemaakt waarbij ik dacht: hoe is het toch mogelijk? Dus ja, het Mirakel van Basel zou mooi zijn", deelt Jonker.

Wat is er nodig voor het 'Mirakel van Basel?'. "Wat heel belangrijk is zelf rustig te blijven, maar wat nog belangrijker is dat de speelsters veel zelfvertrouwen hebben richting de wedstrijd. Dat uitstralen op het veld en de bal naar de goede kleur spelen", vervolgt hij. "Het minste wat we willen is met opgeheven hoofd naar huis, maar we willen nóg liever naar de kwartfinales en nog even in dit fantastische land blijven. We wisten dat het een hele zware poule is, maar we gaan er wel voor strijden om nog door te gaan", besluit de getergde Jonker.

