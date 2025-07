De Oranje Leeuwinnen beleefden woensdagavond een nachtmerrie: Engeland won overtuigend met 4-0. Tegenover Sportnieuws.nl vertelt Jackie Groenen uitgebreid over het moeilijke verwerken van de pijnlijke avond én het belang van haar familie op zulke momenten. "Ik heb heel veel zin om te laten zien wat we kunnen", zegt een getergde Groenen.

Ondanks de enorme kater, probeerde Groenen zichzelf razendsnel te herpakken. Twee dagen na de afgang heeft ze het een plekje kunnen geven. "Het gaat wel goed, maar het is natuurlijk wel moeilijk na zo'n wedstrijd", zegt ze. "Het lijkt me héél duidelijk dat we na woensdag even flink hebben gebaald. Ik heb er ook heel slecht door geslapen. Dit soort dagen zijn niet de leukste, maar je moet er wel even doorheen. Een dag later hebben we het ‘s avonds samen afgesloten en hebben we ook gezegd: we moeten en gaan door."

Oranje Leeuwinnen kunnen alleen met wonder nog naar kwartfinales EK voetbal, rampscenario dreigt De pijnlijke nederlaag op het EK tegen Engeland heeft voor veel onrust gezorgd bij de Oranje Leeuwinnen. Alsof dat nog niet genoeg was, lieten de Franse voetbalsters met een overtuigende 4-1 overwinning op Wales zien dat ze in topvorm zijn. De route naar de kwartfinale is daarmee nóg moeilijker geworden, maar er is nog steeds een sprankje hoop. Sportnieuws.nl somt de scenario’s op.

'Dat doet wel even zeer'

Groenen laat zien hoe belangrijk het is om kritisch naar jezelf te kijken, maar niet te blijven hangen in teleurstelling. "Ik heb ieder momentje voor mezelf wel geanalyseerd, daar ben ik erg veel mee bezig", vertelt de middenvelder van Paris-Saint Germain, die zelfs in de nacht haar momenten terugkeek. "Dan ga je kijken: wat had ik beter kunnen doen en waar heb ik steken laten vallen? Dat doet soms ook wel een beetje zeer, maar juist dan moet je met de groep ook weer door."

Familiemomentjes op het EK

Het team kreeg na de nederlaag een familiemoment, iets waar ze veel waarde aan hecht. "Mijn ouders waren hier, dus we hebben even lekker samen gewandeld. Even gewoon uit de bubbel waar je in zit en eventjes een perspectief van een andere kant horen. Dat is hartstikke fijn om even weg te kunnen. Er zijn best wel momentjes gecreëerd om uit te kunnen schakelen met de mensen die heel close bij je staan. Voor mij is dat altijd heel fijn, omdat ik altijd heel eerlijke meningen voor mijn ouders heb. Dan kun je dingen ook weer plaatsen voor jezelf."

De inmiddels dertigjarige Groenen heeft al het nodige meegemaakt in haar carrière, maar erkent ook wel dat dit een turbulent EK is. "Ik heb dingen mee mogen maken die heel erg leuk zijn, maar ook die minder leuk zijn. Daardoor weet je ook wel dat je gewoon weer door moet", vervolgt Groenen openhartig.

Oranje Leeuwinnen ‘houden schijn hoog’ na opvallend besluit KNVB: 'Het is gewoon klaar' De Oranje Leeuwinnen hebben zichzelf aardig in de nesten gewerkt met de pijnlijke 4-0-nederlaag tegen Engeland. De kansen op de kwartfinales op het EK zijn plots minimaal. Oud-trainer Gertjan Verbeek heeft weinig vertrouwen in een wonder tegen Frankrijk, maar heeft wel een belangrijke tip voor bondscoach Andries Jonker.

Revanche na behoorlijke kritieken

In binnen- en buitenland waren er de nodige kritieken op de nationale ploeg. Daar heeft Groenen zich goed van kunnen afsluiten. "Daar krijg ik vrij weinig van mee, ook niet als het wél goed gaat. Maar ik kan me wel voorstellen dat het woensdag niet supermooi was. Dat snappen wij ook wel. Maar het lijkt me ook wel heel erg duidelijk dat niemand bewust een heel matige wedstrijd voetbalt", zijn de woorden van Groenen.

De Oranje Leeuwin heeft vooral héél veel zin om revanche te nemen tegen Frankrijk, ondanks de zenuwen en de druk. "Ik denk dat het heel erg duidelijk is wat er is gebeurd en dat niemand blij is, maar nu moeten we laten zien wat we kunnen. Ik heb altijd wel last van zenuwen, maar aan de andere kant, we kunnen voetballen. Ik hoop dat we dat ook gewoon lekker gaan doen. Ik heb heel veel zin om te laten zien wat we kunnen. Er is een héél kleine kans, maar daar gaan we wel voor. Als wat niet zouden doen, zouden we ook geen topsporter zijn", besluit Groenen.

Pijnlijk afscheid dreigt voor Oranje-boegbeeld Sherida Spitse: 'Stop er lekker mee' In de Sportnieuws.nl in Oranje-videopodcast werd geen blad voor de mond genomen over de toekomst van Oranje-aanvoerder Sherida Spitse. Camerajournalist Leah Smith deed een stevige uitspraak over de 35-jarige Oranje Leeuwin: 'Dit is het laatste eindtoernooi van Spitse', waarop voetbalwatcher Aron Kattenpoel Oude Heerink resoluut antwoordt. "Anders wordt het misschien nóg pijnlijker", stelt hij.

Sportnieuws.nl in Oranje

In de nieuwe aflevering van Sportnieuws.nl in Oranje bespreken camerajournalist Leah Smith en Oranje Leeuwinnen-watcher Aron Kattenpoel Oude Heerink de recente ontwikkelingen rondom Nederland. Bekijk hieronder de volledige videopodcast of beluister 'm via je favoriete podcastplatform.