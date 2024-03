Bournemouth en Luton Town maken er een doelpuntenfestijn van op Champions League-avond

Bijna heel de voetbalwereld keek woensdagavond naar Dortmund - PSV of Atlético Madrid - Inter, maar bij beide wedstrijden gecombineerd vielen niet zo veel doelpunten als bij Bournemouth tegen Luton Town. Het werd daar 4-3. Dat terwijl Luton bij rust met 3-0 voor stond.

De promovendus had eigenlijk de hele wedstrijd niets in te brengen, maar op de counter was Luton dodelijk. Dat leverde goals van de Nederlander Tahith Chong, Chiedozie Ogbene en Ross Barkley op. De uitiploeg dacht zo drie belangrijke punten in de pocket te hebben in de strijd tegen degradatie, maar Bournemouth zorgde voor een waanzinnige comeback.

Trainer Andoni Iroala greep in de rust in en bracht Enes Ünal en Marcus Tavernier voor oud-Feyenoorder Luis Sinisterra en Alex Scott. Dat had effect, want na 63 minuten spelen stond het al 3-3. Dominic Solanke, Illia Zabarnyi en Antoine Semenyo zorgden voor de goals. Vlak voor tijd maakte Semenyo ook nog eens de winnende treffer: 4-3.

Inhaalduel

Het duel stond eerder al op de planning in de Premier League, maar werd toen in de 61e minuut bij een 1-1 stand stilgelegd vanwege een hartstilstand van Tom Lockyer. Die was woensdagavond aanwezig bij de wedstrijd.

In elkaar gezakte Tom Lockyer (Luton Town) keert terug op de plek waar het misging In de Premier League staat woensdagavond een inhaalduel op het programma: Bournemouth - Luton Town. Dat is de wedstrijd die in december werd gestaakt nadat Tom Lockyer, aanvoerder van de bezoekers, in elkaar zakte op het veld. Woensdag keerde hij terug op de plek des onheils.

Degradatie

Bournemouth pakte drie kostbare punten en speelde zich zo goed als zeker van handhaving. Voor Luton Town wacht nog een zware strijd tegen degradatie.