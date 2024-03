In elkaar gezakte Tom Lockyer (Luton Town) keert terug op de plek waar het misging

In de Premier League staat woensdagavond een inhaalduel op het programma: Bournemouth - Luton Town. Dat is de wedstrijd die in december werd gestaakt nadat Tom Lockyer, aanvoerder van de bezoekers, in elkaar zakte op het veld. Woensdag keerde hij terug op de plek des onheils.

In het Vitality Stadium ontvouwde zich een spandoek met daarop het hoofd van Lockyer. Ook ging hij op de foto met de mensen die zijn leven redden en stond hij op het programmaboekje van Bournemouth. In december was Lockyer voor twee minuten en veertig seconden dood, voordat de medici zijn hart weer aan de praat kregen.

"Ik ben behoorlijk gevoelloos over de hele zaak, maar toen ik hier terugkwam, zag in in de tunnel de paramedici die mijn leven hadden gered. Ik herkende ze meteen. Het zijn helden. Ik werd een beetje emotioneel", sprak Lockyer bij BBC 5 Live.

© Getty Images

Hartstilstand Lockyer

Lockyer kreeg in december opnieuw een hartstilstand op het veld, nadat dat hem ook overkwam in mei van 2023. Het gebeurde bij de stand van 1-1 in de 61e minuut. De 29-jarige verdediger werd eerst op het veld behandeld en daarna in het ziekenhuis. "Dat het zo goed met me gaat, is te danken aan de heldhaftige acties van de spelers, de stafleden, de dokters en de verplegers. Ik ben dankbaar dat dit me overkomen is toen ik omringd werd door deze helden. Zij hebben mijn leven gered", zei hij enkele weken geleden.

De voetballer weet nog niet of hij terugkeert als voetballer. "Ik zal doen wat ik kan om de club te helpen. In welke hoedanigheid moet nog worden besloten, ik heb in het nieuwe jaar een afspraak met mijn specialisten."