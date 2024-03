Brian Brobbey paar weken uit de roulatie bij Ajax; De Klassieker in gevaar

Brian Brobbey is een paar weken niet inzetbaar bij Ajax. Dat heeft de trainer van de Amsterdammers, John van 't Schip, gezegd. "Alles wat eerder is, is meegenomen."

Van 't Schip geeft op de website van Ajax aan dat Brobbey wel buiten aan het trainen is met de fysio. "Met een hamstring moet je toch heel voorzichtig zijn. Gelukkig was het niet een heel grote blessure, waardoor hij relatief gezien sneller terug kan zijn."

Brobbey miste de interlandperiode van maart, waarin Oranje het opnam tegen Schotland en Duitsland. De spits hoopt komende zomer met het Nederlands elftal op het EK 2024 te staan. In de Eredivisie was Brobbey tot nu toe goed voor zestien doelpunten in 25 competitiewedstrijden.

Lastig programma voor Ajax

Ajax speelt op 31 maart tegen PEC Zwolle en komt op 4 april in actie tegen Go Ahead Eagles. Vervolgens staat De Klassieker tegen Feyenoord op het programma op 7 april. Ook de wedstrijd daarna is een taaie: op 14 april tegen FC Twente. Het beloven belangrijke weken te worden voor Ajax en daar kan het Brobbey goed bij gebruiken.