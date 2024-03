Thijs Dallinga verwachtte na blessure Brian Brobbey belletje vanuit Zeist: 'Duidelijk signaal'

Thijs Dallinga zat tijdens de vorige interlandperiode nog bij de definitieve selectie van het Nederlands elftal, maar stond deze keer niet eens bij de voorselectie. Daar baalt de spits van, zeker ook na de blessures bij Brian Brobbey en Joshua Zirkzee.

In de podcast Fresia en Milan parkeren de bus van ESPN was Dallinga te gast. Daar ging het natuurlijk ook over het Nederlands elftal en waarom hij deze weken niet in Oranje speelt in plaats van even van zijn vrije tijd geniet.

"Omdat ik er de vorige keer bij zat, ga je er wel een beetje vanuit dat je meer in beeld bent", begint de spits van Toulouse. "Je wil er weer bij zitten. Uiteindelijk stond ik niet bij de voorselectie, dus dat was wel een duidelijk signaal voor mij wat betreft deze interlandperiode en wellicht ook wel het EK", ziet Dallinga zijn kansen somber in.

Bondscoach Ronald Koeman hoopt Zirkzee en Brobbey, twee in goede vorm verkerende spits, in actie te kunnen zien tegen Schotland en/of Duitsland. Beide spelers vielen weg met blessures, maar Dallinga kreeg maar geen belletje. "Ik zat toevallig die wedstrijd van Ajax te kijken. Eerlijk gezegd was het wel het eerste wat door mijn hoofd schoot, maar goed: het belletje bleef uit en dat heb ik te accepteren."

Thijs Dallinga over zijn afwezigheid bij Oranje 🔸



🎙️ "Nadat Brobbey uitviel en ik niet werd opgeroepen, voelde dat als een duidelijk signaal." — ESPN NL (@ESPNnl) March 26, 2024

Statistieken Dallinga

Dallinga kwam dit seizoen al 36 keer in actie voor Toulouse. Daarin was hij vijftien keer trefzeker en gaf hij vier assists. Zo scoorde hij op Anfield tegen Liverpool en ook thuis tegen de ploeg van Jürgen Klopp was het raak. In de Europa League was SL Benfica vervolgens net te sterk voor de Franse club.

Tijdens de interland tegen Gibraltar eind november vorig jaar mocht Dallinga zijn debuut maken voor het Nederlands elftal. De spits stond 45 minuten binnen de lijnen bij de 0-6 overwinning van Oranje, maar scoorde zelf niet.