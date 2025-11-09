Het lek leek boven bij Liverpool na de zege op Real Madrid in de Champions League, maar de ploeg van Arne Slot werd zondag weer keihard met de neus op de feiten gedrukt. De regerend landskampioen verloor met 3-0 van Manchester City. De Britse media denken dat Slot daardoor een nieuwe titel kan vergeten.

Liverpool belandde in een crisis nadat er zes van de zeven duels werden verloren en in die reeks ging het vier keer op rij onderuit in de Premier League. Slot leek zijn team weer op het goede spoor te hebben gekregen met zeges op Aston Villa en Real Madrid. Extra fijn was het dat Liverpool in beide duels geen tegengoals kreeg, want in de weken daarvoor was de verdediging zo lek als een mandje. In Manchester kreeg het er echter weer drie om de oren.

'Slot was terecht woedend'

Ondanks dat City de hele wedstrijd de betere ploeg was en dik won, leek Virgil van Dijk Liverpool hoop te geven door de 1-1 binnen te koppen. Zijn goal werd echter afgekeurd doordat Andy Robertson hinderlijk buitenspel zou hebben gestaan. Slot was het daar niet mee eens en analist Gary Neville, die zijn hele loopbaan voor Manchester United speelde, had dezelfde mening bij Sky Sports. "Ik denk niet dat hij (City-doelman Gianluigi Donnarumma, red.) daar nog bij kan en Robertson ontneemt hem ook niet zijn zicht. Slot was terecht woedend."

Bij Daily Mail werden al snel conclusies getrokken over een mogelijke titel van Liverpool nu het gat met koploper Arsenal is opgelopen tot acht punten. 'Dit resultaat is fataal voor de titelkansen van Liverpool. De vier nederlagen op rij waren één ding, maar gezien de dominantie van City zijn zij de echte uitdagers van Arsenal en niet de ploeg van Slot.'

Midlifecrisis

Liverpool werd afgelopen seizoen met overmacht kampioen en leek een nieuwe stap te zetten toen met Alexander Isak, Florian Wirtz en Hugo Ekitike een aantal dure topspelers werd gehaald, maar die aankopen lijken het team op dit moment niet beter te maken.

'Liverpool dat de winnaar van de transfermarkt was, voelt nu als een midlifecrisis waarin je bakken met geld uitgeeft', schrijft verslaggever Niall Mullen van The Guardian. 'De sportauto bleek een oud krocht, het leren jasje viel uit elkaar door de regen en de veel jongere liefde is nergens te vinden en er met je horloge vandoor gegaan.'

