Chelsea brengt statement na online reuring wegens vermeend racisme van speler: 'Compleet onacceptabel'

Chelsea heeft een statement naar buiten gebracht over vermeend racisme van Conor Gallagher. Online ging een video viraal van de Engelsman waarbij hij een mascotte met een donkere huidskleur over het hoofd zag. Voetbalfans zagen dit ook en maakten Gallagher uit voor racist. Chelsea voelde zich genoodzaakt om met een reactie te komen.

"Wij zijn op de hoogte van een videoclip die op sociale media circuleert van de wedstrijd van zaterdag tegen Burnley, die aanzienlijk uit zijn context is gehaald. Het daaropvolgende niveau van misbruik en lasterlijke opmerkingen richting Conor Gallagher is volkomen onaanvaardbaar. We zijn er trots op een diverse, inclusieve club te zijn waar mensen uit alle culturen, gemeenschappen en identiteiten zich welkom voelen", schrijft Chelsea.

Filmpje en online haat

Op een filmpje is te zien hoe Gallagher een high five over het hoofd ziet. Het filmpje is maar van korte duur, dus niemand weet wat er zich daarvoor of daarna afspeelde. Toch regende het haatreacties op sociale media, ook onder posts van Gallagher. De Engelsman wordt onder meer uitgemaakt voor 'racist'.

Chelsea-trainer Mauricio Pochettino moest er tijdens een persconferentie ook op reageren. "Het heeft me van streek gemaakt, omdat niemand het met intentie doet", begon de Argentijn zijn betoog. "Mensen proberen dit soort dingen te vinden om er misbruik van te maken. Ik ken Conor en de mensen hier bij Chelsea, die bedoeling heeft hij nooit", zei Pochettino over het bewust negeren van de mascotte.

Steun van ploeggenoot

"Conor is een fantastische, geweldige jongen, die altijd om alles geeft. Ik haat het als mensen zich vrij voelen om misbruik te maken en dit soort dingen te doen. Tegenwoordig is het zo gemakkelijk om mensen te misbruiken. Het is belangrijk om op te letten wanneer dit soort dingen gebeuren en niet te veel aandacht te schenken aan de mensen die dit soort puinhoop willen creëren." Teamgenoot Nicolas Jackson, zelf een speler een zwarte huidskleur, steunde Gallagher via Instagram.