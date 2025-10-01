In de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine was Chris Woerts te gast. De oud-commercieel directeur van Feyenoord sprak zich uit over het gedoe rondom Mario Been. De clublegende zou niet meer welkom zijn bij de business-club. "Dat is toch lachwekkend?", vindt Woerts.

Chris Woerts haalt aan wat de waarde van Mario Been voor Feyenoord en de achterban is. "Mario is een ras-supporter van Feyenoord, de grootste ambassadeur van de club", begint hij. "Je moet ook groot durven denken en niet klein denken, als club. Je moet tegen kritiek kunnen. Als je dat niet kunt, dan ben je niet geschikt voor het topvoetbal", hakt hij er direct in.

Mario Been

Het is het nieuws dat Robert Maaskant aanhaalt in gesprek met Woerts, die jaren bij Feyenoord heeft gewerkt. Mario Been gaat al jaren met de business club van Feyenoord mee naar uitwedstrijden, zoals meerdere clubiconen dat doen. De meest recente uitwedstrijd tegen Braga, mocht hij niet mee. Woerts vindt dat er een rol voor Dennis te Kloese is weggelegd in deze.

Het moet namelijk niet kunnen dat de clubleiding zo'n keuze maakt. "Hij moet gewoon keihard ingrijpen en zeggen joh Robin, jij bent coach maar ook gewoon werknemer. Als jij slecht presteert, pleur je er gewoon uit. Je moet hem niet groter maken dan dat hij is", vindt Woerts. "Het is 'maar' de trainer van Feyenoord. Een tussenpaus."

Een clublegende

Terug naar Mario Been. De reactie van Te Kloese en Feyenoord was dat de legendes in een roulatiesysteem worden uitgenodigd en dat het even niet zijn beurt was. Onzin vonden zowel Maaskant als Woerts. "Mario is er altijd bij geweest!", merken ze op. "Ik vind het ook een beetje flauw", zegt Woerts. "Ongetwijfeld zal hij nu de volgende uitwedstrijd er bij zijn, om te laten zien dat nu zo is."

Geen sensuur

Woerts vindt ook simpelweg dat Been er altijd bij hoort. "Hij is een jongen van de club en staat dicht bij supporters. Hij is ook kritisch. Dat verwachten mensen ook. We zijn niet van de mooie verhalen. Je moet gewoon de waarheid kunnen vertellen", vindt hij. "Hij is ook gewoon analist, natuurlijk", voegt Maaskant nog toe, waarna hij vraagt of Feyenoord niet imagoschade op loopt.

"We leven toch niet in Cuba of in het Oostblok?", vraagt Woerts zich af. "Of in Noord-Korea. We zijn blij dat je een beetje een kritische noot kan kraken. Dat houdt iedereen scherp."

Beluister De Maaskantine

In de kersverse aflevering van De Maaskantine komt Chris Woerts op bezoek. De commercieel gigant en zelfbenoemd allesweter spreekt over zijn tijd bij Feyenoord, Sunderland, Coca Cola en Heineken. Geeft zijn mening over Robin van Persie en hoe Feyenoord met Mario been om gaat.

Aan tafel met Robert Maaskant en Rick Kraaijeveld komt verder de evolutie van de Champions League naar voren. Chris Woerts verwacht grootse veranderingen, die even later ook in de Eredivisie te zien zullen zijn. Ook spreekt hij over zijn rol bij Vandaag Inside en de cultuur die daar heerst. Afsluitend deelt Woerts een groots politiek plan voor de sportsector.