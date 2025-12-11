De Europese campagne van de Nederlandse clubs begon droevig, kende daarna een korte opleving, maar levert nu opnieuw zorgen op over de coëfficiëntenranglijst. Ajax en AZ wonnen hun wedstrijden, maar Feyenoord, PSV, FC Utrecht en Go Ahead Eagles gingen deze week onderuit. Voor een aantal van hen dreigt zelfs Europese uitschakeling en dus moet Nederland vrezen voor het tweede Champions League-ticket.

De punten zijn belangrijk voor Nederland om zoveel mogelijk tickets voor Europees voetbal te krijgen. De zesde plek waar Nederland momenteel op staat levert zes plekken op. Die zijn dit seizoen zo verdeeld: PSV en Ajax in de Champions League, Feyenoord, Go Ahead Eagles en FC Utrecht in de Europa League en AZ in de Conference League.

Europese tickets op het spel

Nederland staat ver achter nummer vijf Frankrijk en de taak is vooral om Portugal (zevende) en België (achtste) op afstand te houden. Zeker omdat het superseizoen 2021/22 na dit jaar vervalt. Nederland pakte toen 19.200 punten, waar Portugal en België bleven steken op respectievelijk 12.916 en 6.600.

Nederland deed deze week geen goede zaken. Zelf pakte het 0.666 punten door overwinningen van Ajax en AZ, maar Portugal deed het met 1.200 punten veel beter. Extra vervelend is dat FC Utrecht al zeker weet dat het de volgende ronde niet gaat halen en ook voor Ajax en Feyenoord gaat dat heel erg moeilijk worden. Meevaller was wel dat België er deze week helemaal niets van bakte. Onze zuiderburen bleven puntloos. Het zorgt voor de volgende stand (seizoenen 2021/22 tot en met 2025/26):

Nederland: 65.366

Portugal: 63.266

België: 57.750

Puntentelling

Een overwinning - van welk toernooi dan ook - levert 2 punten op, een gelijkspel is goed voor 1 punt. Vervolgens moeten al die punten door zes worden gedeeld, omdat Nederland met zes teams actief is in Europa. Portugal speelt nog maar met vier Europese team, terwijl de Belgen er slechts drie overhebben. Zij hoeven hun punten maar door vijf te delen.

