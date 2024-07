Couhaib Driouech definitief naar PSV, ook dankzij Ismail Saibari: 'Ik was met hem op vakantie'

Het was een transfer die er al een hele lange tijd aan zat te komen. Couhaib Driouech verlaat het gedegradeerde Excelsior voor kampioen PSV. De buitenspeler tekent een contract tot 2029 in Eindhoven. Volgens PSV-watcher Rik Elfrink is er 3,5 miljoen euro met deze transfer gemoeid.

In januari probeerde PSV al om Couhaib Driouech naar Eindhoven te halen, maar toen wilde Excelsior daar nog niet aan mee werken. De club waar hij in totaal 101 wedstrijden voor heeft gespeeld, vond hem té belangrijk in de strijd om lijfsbehoud. Uiteindelijk lukte dat niet, en waren alle deuren naar Eindhoven open.

"Door zijn snelheid en techniek kan hij kansen creëren én afronden", zegt technisch directeur van PSV Earnest Stewart over hem. "Hij heeft bij Excelsior bewezen dat hij onder druk kan presteren en ook dan zijn stempel op de wedstrijden kan drukken."

Transfersoap

"Ik ben heel blij hier te zijn en het PSV-shirt mag aantrekken", zei Driouech over de transfer. In januari was hij zelf al rond met PSV, zou hij zelfs al in Eindhoven zijn geweest, maar ging de deal later alsnog niet door. Dat hij nu alsnog hier is, had ook met een speler van PSV te maken. "Ik was vorige week nog met Ismael Saibari op vakantie en hij zei tegen mij dat ik gek zou zijn als ik niet zou komen", vertelde Drioeuch.

"Het is een eer om hier te mogen spelen", zei Driouech. De man met zowel een Nederlands als Marokkaans paspoort gaat bij PSV spelen met nummer 21 en zal in principe achter Noa Lang staan op de linksbuitenpositie. Bij Excelsior was hij goed voor 16 doelpunten en 16 assists. Voordat Driouech bij Excelsior speelde, was hij actief in de jeugdopleiding van Heerenveen.