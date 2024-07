Couhaib Driouech tekent spoedig bij PSV: aanvaller op foto gezet in tenue met Earnest Stewart

Couhaib Driouech wordt de eerstvolgende aankoop van PSV. Via het Eindhovens Dagblad is een foto uitgelekt, waar de aanvaller in het shirt van de Eindhovenaren te zien is, in het bijzijn van technisch directeur Earnest Stewart.

Op de foto is Driouech te zien met Stewart in een omgeving waar doorgaans medische keuringen worden gedaan. Afgelopen week werden PSV en Excelsior het eens over een transfer van de Marokkaanse aanvaller, die maandag al hoopt mee te trainen bij zijn nieuwe club. Driouech gaat een langlopend contract van vijf jaar tekenen bij PSV en de clubleiding maakt maar liefst 3,5 miljoen euro over naar de rekening van Excelsior.

Winter

Het is niet de eerste keer dat PSV ver wil gaan voor de komst van Driouech. Afgelopen winter was de aanvaller ook al dicht bij een transfer naar Eindhoven. Driouech was al onderweg naar het Philips Stadion, maar de deal klapte alsnog. Excelsior kon op korte termijn geen vervanger vinden, waardoor ze de linksbuiten niet wilde laten gaan. Driouech bleef, maar hij kon de Kralingers niet in de Eredivisie houden. Nu maakt hij dus alsnog de stap naar PSV.

Andere transfers

PSV hoopt dat de komst van Driouech het startschot betekent van een succesvolle transferperiode. De Eindhovenaren willen de defensie versterken met Ryan Flamingo en Sepp van den Berg. Eerstgenoemde zou volgens het ED al met 'één been PSV'er zijn'. PSV is al wekenlang in gesprek met FC Utrecht over een transfer van de verdediger, maar de clubs zouden er nu zo goed als uit zijn. De interesse in Van den Berg staat nog in de kinderschoenen, PSV hoopt allereerst zijn vraagprijs wat te verlagen.

Seizoensstart

PSV is inmiddels onder leiding van Peter Bosz begonnen met de voorbereiding op het nieuwe seizoen. De Eindhovenaren willen dit jaar de titel verdedigen en ver komen in de Champions League. In de voorbereiding wordt geoefend tegen Club Brugge, FC Eindhoven en Valencia. PSV begint het seizoen op 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk.

