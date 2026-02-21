NEC beleeft een seizoen om nooit te vergeten. Met aantrekkelijk voetbal, een succesvolle trainer en zicht op zowel Champions League-voetbal als bekerwinst groeit de trots in Nijmegen. Zaterdagavond wacht de cruciale clash met Ajax. "Je mag hem eigenlijk niet verliezen, want dan raak je toch verder achterop", zegt Eric Meijers voor de camera van Sportnieuws.nl.

Met nog maar elf wedstrijden te gaan blijft zelfs de tweede plaats volop binnen bereik voor NEC. "Ik kom al meer dan vijftig jaar in De Goffert, maar dit is natuurlijk uniek. Ze kunnen dit jaar de beste prestatie ooit leveren. De keuze voor Dick Schreuder, die heeft tot op heden gigantisch goed uitgepakt. Als je ziet hoe groot het vermaak is, dat hebben wij hier in thuiswedstrijden nog nooit meegemaakt", prijst Meijers, die landelijk beroemd is geworden door zijn tirade bij Voetbal is Oorlog, Schreuder.

Wedstrijd tegen Ajax

In de strijd om Champions League-voetbal staat NEC zaterdagavond voor een belangrijk duel met directe concurrent Ajax. "Het wordt voor Ajax een heel moeilijke klus om tweede of derde te worden, vooral omdat er bij NEC niets hoeft. Alleen, Ajax lijkt wel wat meer in vorm te raken. Ik ben benieuwd of NEC het hoofd boven water kan houden in Amsterdam. Je mag hem eigenlijk niet verliezen, want dan raak je toch verder achterop."

Beker of Champions League-voetbal?

Of de prioriteit ligt bij de competitie of bij de KNVB Beker, is nog maar de vraag. In de halve finale wacht PSV, een affiche dat bij veel supporters tot de verbeelding spreekt. "Dat moet je niet onderschatten, want NEC wil de beker dolgraag winnen. NEC heeft inmiddels al vijf keer de bekerfinale verloren, dus het wordt tijd dat er toch een keer gewonnen wordt. Ik denk dat de die-hard supporter van NEC eerder kiest voor de beker dan voor Champions League-voetbal, omdat je de beker nog nooit gewonnen hebt."

Te klein voor het miljardenbal

Toch mengt NEC zich nadrukkelijk in de strijd met Ajax en Feyenoord om een rechtstreeks ticket voor de Champions League. Meijers beseft zich goed dat de Nijmegenaren daar eigenlijk niets te zoeken hebben. "Natuurlijk is de club te klein voor Champions League-voetbal", gaat Meijers verder. Hij haalt Willem II aan als voorbeeld. "Zij speelden ook nog twee keer gelijk, maar als je het kunt halen dan moet je ervoor gaan. Ondanks dat zij uiteindelijk ook laatste zijn geworden."

Kritiek op beleid

Met het oog op mogelijke Europese topavonden klinkt ook de roep om uitbreiding van De Goffert. "We hebben hier natuurlijk een mooie suikeroom met Marcel Boekhoorn, die zet er zo een ring bovenop als hij weet dat Real Madrid volgend jaar komt. Dan kunnen er zo 22.000 mensen naar de wedstrijd kijken", grapt Meijers. Uitwijken naar een ander stadion, zoals dat van Schalke 04, ziet hij niet zitten. "Dat moet je nooit doen. Je moet zulke ervaringen altijd in je eigen stadion hebben."

Serieuzer wordt de toon als het gaat over het beleid van club en gemeente. "Het is natuurlijk diep triest dat ze al 25 jaar helemaal niets aan het stadion hebben gedaan qua aantallen. Clubs als Heracles, sc Heerenveen en FC Groningen hebben veel beter geanticipeerd op de toekomst, terwijl NEC nog steeds maar plek heeft voor 12.500 toeschouwers. Dat vind ik een grote fout van de club en de gemeente. Dat doet pijn, want dan waren we veel verder geweest dan zulke clubs", besluit Meijers.