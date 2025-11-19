Een waar feest op Curaçao! Het Nederlands getinte eiland heeft zich geplaatst voor het WK voetbal in 2026. Op bezoek bij Jamaica deed Curaçao precies genoeg: 0-0 spelen. Daardoor eindigt de ploeg van Dick Advocaat bovenaan in de groep.

De ellende begon al vroeg bij Curaçao. Na de zevenklapper tegen Bermuda werd bekend dat bondscoach Dick Advocaat naar huis moest wegens privéomstandigheden. Dean Gorré nam daarom zijn rol over voor de cruciale WK-wedstrijd tegen Jamaica.

Een gelijkspel was genoeg op bezoek in Kingston. Na 45 minuten voetballen was dat in ieder geval de stand: 0-0. De bezoekers hadden ook nog eens het betere van het spel. Twintig minuten voor tijd leverde dat eindelijk een doelpunt op, maar die werd afgekeurd door de VAR. Ondertussen had Jamaica al een keer de paal en de lat geraakt.

In de 89e minuut kreeg de thuisploeg nog een rode kaart via Jonathan Russell, waardoor het eigenlijk niet meer mis kon gaan voor Curaçao. Dat ging het ook niet: de ploeg van Advocaat, Cor Pot en Gorré gaat naar het WK 2026 in Canada, de Verenigde Staten en Mexico.

Alles over WK-kwalificatie

Check hier het laatste nieuws over de WK-kwalificatie in Europa, bekijk ook het aankomende programma, de standen en de eerdere uitslagen en via onze speciale landenpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete land, met natuurlijk Nederland uitgelicht.