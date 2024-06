De meest waardevolle selecties op het EK 2024: Nederland op plek 6

Gelukkig voor Nederland wordt het Europees kampioenschap uitgevochten op het veld, en niet bij de bank. Als het gaat om de selectiewaarde, staat Oranje namelijk zesde van alle EK-deelnemers, ver achter de koploper. Volgens de cijfers van Transfermarkt zijn er drie landen die zelfs een waarde van meer dan een miljard euro vertegenwoordigen.

De selectie van Nederland herbergt, gebaseerd op de bedragen van Transfermarkt, zo'n 845 miljoen euro. Xavi Simons is met 80 miljoen de duurste Nederlander. Voormalig Ajacieden Frenkie de Jong (70 miljoen) en Matthijs de Ligt (65 miljoen) zijn de nummers twee en drie.

Micky van de Ven en Teun Koopmeiners kenden allebei een zeer goed seizoen. De ontwikkeling die het tweetal doormaakte, zorgde voor een stijging van respectievelijk 25 en 20 miljoen, waardoor geïnteresseerde clubs nu 55 en 50 miljoen voor de internationals zouden moeten betalen.

Ook Cody Gakpo van Liverpool en Jeremie Frimpong van Bayer Leverkusen kosten 50 miljoen euro. Joey Veerman is met een waarde van 40 miljoen de duurste Nederlandse Eredivisie-speler. Daley Blind is juist de goedkoopste speler van Ronald Koeman: de verdediger van Girona is nog zo'n schamele drie miljoen waard.

Anderhalf miljard

Engeland heeft gebaseerd op de waardes van Transfermarkt het meest waardevolle team van dit EK. De selectie van de Engelsen wordt op ruim anderhalf miljard geschat. Met Jude Bellingham kunnen ze dan ook beroep doen op de (gedeeld) duurste speler ter wereld: de middenvelder zou zo'n 180 miljoen euro moeten kosten. Ook Phil Foden (150 miljoen), Bukayo Saka (140 miljoen), Declan Rice (120 miljoen) en Harry Kane (100 miljoen) vertegenwoordigen een waarde van minimaal acht nullen volgens de Duitse website.

Runner-up is Frankrijk, met 1,23 miljard euro. De transferwaardes van Engeland en Frankrijk komen overeen met de verwachtingen voor het EK, want de twee rivalen worden als topfavorieten gezien voor de eindwinst. Sterspeler Kylian Mbappé zou even duur zijn als Bellingham (180 miljoen), terwijl je voor de jonge Real Madrid-middenvelders Eduardo Camavinga en Aurélien Tchouaménie allebei precies 100 miljoen zou moeten lappen. Wiliam Saliba is met 80 miljoen de duurste verdediger.

Top 5

Die titel deelt hij met Ruben Dias van Portugal, die evenveel zou moeten kosten. Zijn land completeert de top drie met een totale waarde van 1,05 miljard euro. Rafael Leao (90 miljoen) is de enige speler die meer waarde vertegenwoordigt dan de centrale verdediger van Manchester City. De eveneens in Manchester actieve aanvallende middenvelders Bruno Fernandes en Bernardo Silva doen beiden ook een flinke duit in het zakje met ieder 70 miljoen.

Spanje volgt kort achter buurman Portugal met een selectiewaarde van 965 miljoen euro. Rodri van Manchester City is met zijn 120 miljoen meer waard dan de twee goedkoopste EK-selecties in hun totaliteit (hieronder meer over de minst waardevolle landen op dit EK). Ook voor Barcelona-talenten Lamine Yamal (90 miljoen) en Pedri (80 miljoen) moet diep in de buidel getast worden.

Bij Duitsland, het laatste land dat Nederland voor zich moet dulden, staat de totale waarde van 851 mlijoen euro voor bijna 30% op het conto van toptalenten Florian Wirtz (130 miljoen euro) en Jamal Musiala (120 miljoen). Leroy Sané en Kai Havertz zijn allebei 70 miljoen euro waard; bijna evenveel als de hele selectie van FC Twente bij elkaar.

Goedkoopste selecties

De selectie van Roemenië is juist het minst waard van alle landen die deelnemen aan het EK: slechts 92,13 miljoen euro. Radu Dragusin van Tottenham Hotspur is de enige speler die meer dan 10 miljoen moet kosten, namelijk 25 miljoen euro. Albanië doet het qua transferwaardes net wat beter dan de Roemenen met 111,60 miljoen euro. Georgië had ook in de top drie van onderen gestaan als het Napoli-ster Khvicha Kvaratskhelia niet had gehad. Met zijn 80 miljoen is de linksbuiten ongeveer evenveel waard als de rest van de selectie bij elkaar. Nu houdt Georgië Slovenië (141,55 miljoen) en Slowakije (156,40 miljoen) nog onder zich.

Alle transferwaardes

De transferwaardes van alles EK-selecties op een rijtje, volgens data van Transfermarkt.nl:



1. Engeland, 1,52 miljard euro

2. Frankrijk, 1,23 miljard euro

3. Portugal, 1,05 miljard euro

4. Spanje, 965 miljoen euro

5. Duitsland, 851 miljoen euro

6. Nederland, 845 miljoen euro

7. Italië, 705,5 miljoen euro

8. België, 584,5 miljoen euro

9. Denemarken, 415,5 miljoen euro

10. Oekraïne, 379 miljoen euro

11. Kroatié, 327,7 miljoen euro

12. Turkije, 324,1 miljoen euro

13. Servië, 313,4 miljoen euro

14. Zwitserland, 281,5 miljoen euro

15. Oostenrijk, 237 miljoen euro

16. Polen, 210,3 miljoen euro

17. Schotland, 207,4 miljoen euro

18. Tsjechië, 185,9 miljoen euro

19. Hongarije, 165,5 miljoen euro

20. Georgië, 161,1 miljoen euro

21. Slowakije, 156,4 miljoen euro

22. Slovenië, 141,6 miljoen euro

23. Albanië, 111,6 miljoen euro

24. Roemenië, 92,1 miljoen euro