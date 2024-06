Welke clubs zijn hofleverancier van Oranje en van het gehele EK 2024?

Het EK staat voor de deur en dat betekent dat spelers zich melden om voor hun land uit te komen op het eindtoernooi. Dat levert interessante feiten en cijfers op. Wie is de hofleverancier van Oranje en in welk land zijn de meeste EK-gangers actief?

Bij de clubs zijn Manchester City en Internazionale de hofleverancier op het EK. Namens zowel de kampioen van Engeland als Italië komen er maar liefst dertien spelers in actie. Real Madrid, FC Barcelona en Paris Saint-Germain volgen kort daarna met twaalf spelers, zocht EKvoetbal.nl uit.

Wie is de hofleverancier van Oranje?

Het is niet een traditionele Nederlandse topclub maar Liverpool die de meeste spelers afzendt richting Duitsland. The Reds hebben met Virgil van Dijk, Cody Gakpo en Ryan Gravenberch drie spelers die namens Oranje zijn opgeroepen.

Liverpool is met Cody Gakpo, Ryan Gravenberch en Virgil van Dijk de hofleverancier van Oranje. © Getty Images

De selectie van bondscoach Ronald Koeman telt slechts zes spelers uit de Eredivisie. Dat is het laagste aantal op een eindtoernooi sinds het EK 2000 in eigen land. Steven Bergwijn, Brian Brobbey, Justin Bijlow, Lutsharel Geertruida, Jerdy Schouten en Joey Veerman zijn de spelers die bij aanvang van het toernooi in de hoogste Nederlandse competitie uitkomen.

Eredivisie goed vertegenwoordigd

De eredivisie telt in totaal vijftien spelers die actief zijn in Nederland dit EK. Naast de eerder genoemde zes spelers van Oranje zijn dit: Dávid Hancko en Ondrej Lingr (Tsjechië), Luka Ivanušec (Kroatië), Gernot Trauner (Oostenrijk) en Leo Sauer (Slowakije) namens Feyenoord, Borna Sosa en Josip Sutalo (Kroatië), Ahmetcan Kaplan (Turkije) van Ajax en Johan Bakayoko (België) namens PSV. FC Twente zou met Michal Sadílek (Tsjechië) ook iemand in de gelederen hebben, maar hij moest vlak voor aanvang alsnog afhaken wegens een blessure.

Feyenoord is daarmee van alle clubs in de Eredivisie met de meeste spelers vertegenwoordigd op het EK. De Rotterdammers zien zeven spelers naar Duitsland vertrekken. Dat aantal had misschien nog hoger kunnen zijn als Mats Wieffer en Quinten Timber niet geblesseerd zouden zijn. In de voorbereiding was het tweetal nog wel in beeld bij Koeman.

