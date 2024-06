Virgil van Dijk over liesblessure Teun Koopmeiners: 'Zoiets doet pijn bij het hele team'

Teun Koopmeiners kon maandagavond niet voor het Nederlands elftal tegen IJsland uitkomen. De middenvelder heeft een liesblessure opgelopen tijdens de warming-up van de uitzwaaiwedstrijd in De Kuip. Hij werd vervangen door Jerdy Schouten.

Aanvoerder Virgil van Dijk leeft mee met Koopmeiners. "Hopelijk valt het mee", zei hij na afloop van de wedstrijd tegen IJsland, die Nederland met 4-0 won. "Maar dat is wel een smetje op de avond."

Van Dijk was duidelijk aangeslagen. Het team is erg hecht, laat hij weten. "We zeggen het vaak genoeg: deze groep is speciaal. In mijn ogen hebben we echt een goede groep. En zoiets doet dan wel pijn bij ons. Maar als het inderdaad zo is dat hij niet mee mag, dan moeten we daarop reageren. We zullen het zien. Het zou balen zijn."

De 26-jarige Koopmeiners hoefde zich pas afgelopen vrijdag te melden in het trainingskamp van Oranje. De voormalig speler van AZ kreeg extra rust van bondscoach Ronald Koeman omdat hij vorige week zondag nog een competitiewedstrijd met Atalanta tegen Fiorentina moest spelen.

Blessures

De blessure van Koopmeiners is een tegenvaller voor Koeman, die ook niet kan beschikken over zijn geblesseerde middenvelder Frenkie de Jong. Medisch onderzoek moet de ernst van de blessure van Koopmeiners uitwijzen. Het Nederlands elftal opent het EK komende zondag met een wedstrijd tegen Polen. Koeman mag voor dat duel nog geblesseerde spelers vervangen.

Middenvelder Quinten Timber maakte deel uit van de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Europese eindronde. Koeman liet hem buiten zijn EK-selectie, omdat hij nog niet helemaal hersteld was van een spierblessure.