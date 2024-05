'De vrouw van de eigenaar van Manchester United had wél lieve woorden over voor Erik ten Hag'

De toekomst van Erik ten Hag hangt nog altijd aan een zijden draadje. Ondanks de winst van de FA Cup, is het zeer onwaarschijnlijk dat hij volgend seizoen nog de trainer van Manchester United is, zo schrijft Telegraaf-verslaggever Valentijn Driessen in zijn column.

Driessen had zaterdag tijdens de huldiging na de 2-1 zege op Manchester City gelet op Sir Jim Ratcliffe, de nieuwe eigenaar van United. "Er kon geen lach, geen schouderklop, geen vriendelijk woord en al helemaal geen omhelzing vanaf toen Ten Hag langs hem liep op het ereterras", aldus Driessen, die wel iets anders zag: "De vrouw van Ratcliffe, die hem flankeerde, had wel lieve woorden over voor de Nederlandse trainer en architect van het bekersucces."

'Pijnlijke beelden'

Eerder vorige week kwam naar buiten dat Ten Hag na de finale van de FA Cup te horen zou krijgen dat hij moest vertrekken. Vrijwel niemand ging ervan uit dat het geplaagde United zou winnen van landskampioen City. Maar dat gebeurde wel, volgens Driessen ook tot ongeloof van Ratcliffe. "Die Nederlander stond totaal onverwacht met een beker voor zijn neus. Pijnlijker konden de beelden niet zijn van twee mensen die van elkaar wisten dat ze niets meer van elkaar te verwachten hebben en voor het oog van de wereld de schijn moeten ophouden."

Erik ten Hag schudt de hand van Sir Jim Ratcliffe. © Getty Images

Ten Hag zou met name afgerekend worden op zijn aankopen: "Hij heeft voor bijna een half miljard euro (!) – een 5 met acht nullen – geïnvesteerd in spelers waarvan er niet één onbetwist is. (...) Antony kwam als duurste aankoop van bijna 100 miljoen euro niet van de bank."

Talloze blessures

De Nederlandse manager, eerder zeer succesvol bij Ajax en vorig jaar nog winnaar van de League Cup met United, verschuilt zich dit seizoen achter de vele blessures waar zijn elftal mee te maken had. De nieuwe baas ziet dat echter niet als een geldig excuus, aldus Driessen: "Daarvoor ligt de verantwoordelijkheid bij de huidige manager is de simpele verklaring van Sir Jim. Het is een onderdeel van je kwaliteit als coach."