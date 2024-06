Engelse darttoppers supporten nationale elftal op EK in Gelsenkirchen

Joe Cullen, Chris Dobey en Ryan Meikle hadden een weekendje vrijaf en dus konden de drie darters hun nationale helden achterna voor het EK voetbal. Zondagavond won Engeland met 1-0 van Servië in hun eerste wedstrijd in Duitsland, met de darttoppers op de tribune.

Cullen, Dobey en Meikle gingen op reis dankzij sponsor Paddy Power, die met hun naam onder meer verbonden zijn aan het WK darts. Via Instagram Story hielden de drie darters hun volgers op de hoogte. Aan de vissershoedjes te zien hebben ze vertrouwen in een goede afloop van Engeland op het EK. It's coming home, staat erop.

Engeland mazzelt dankzij scorende Jude Bellingham tegen Servië Engeland is goed begonnen aan het EK. De verliezend finalist van het vorige Europees kampioenschap startte met een 1-0 overwinning op Servië. Met name in de tweede helft kwamen de Engelsen een paar keer goed weg. Jude Bellingham zorgde al na dertien minuten spelen voor het enige doelpunt.

Clubvoorkeur

Chris Dobey en Joe Cullen zijn beiden 34 jaar oud, terwijl Ryan Meikle zeven jaar jonger is. Dobey is normaal gesproken groot fan van Newcastle United en gooit zelfs in de kleuren van de club. Cullen is aanhanger van Manchester United en komt op met het nummer Don't Look Back In Anger van Oasis. Meikle ziet zijn favoriete club komend seizoen ook terug in de Premier League. Ipswich Town promoveerde vorige maand naar het hoogste niveau in Engeland.

𝗣𝗗𝗖 𝘀𝘁𝗮𝗿𝘀 𝗝𝗼𝗲 𝗖𝘂𝗹𝗹𝗲𝗻, 𝗖𝗵𝗿𝗶𝘀 𝗗𝗼𝗯𝗲𝘆 𝗮𝗻𝗱 𝗥𝘆𝗮𝗻 𝗠𝗲𝗶𝗸𝗹𝗲 𝗿𝗲𝗮𝗱𝘆 𝗳𝗼𝗿 𝘁𝗵𝗲 𝗘𝗻𝗴𝗹𝗮𝗻𝗱 𝗴𝗮𝗺𝗲 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿⚽️🔥 pic.twitter.com/ZYK3DduDue — Darts Behind The Oche 🎯 (@DartsBehindThe) June 16, 2024

Voor deze wedstrijd hebben Cullen, Dobey en Meikle hun clubvoorkeur even aan de kant geschoven. Gezamenlijk stonden ze achter Engeland in de Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Na dertien minuten konden ze juichen door een doelpunt van Real Madrid-speler Jude Bellingham. Hij maakte uiteindelijk de enige treffer in de wedstrijd tegen Servië.

Euro Tour 8

Chris Dobey en Joe Cullen spelen aankomend weekeinde weer. Dan staat het European Darts Open op de agenda. Het achtste Euro Tour-toernooi vindt plaats in Leverkusen, wat geen speelstad is tijdens het EK voetbal. Engeland komt donderdag in actie tegen Denemarken in Frankfurt. Dat is ongeveer twee uurtjes met de auto van Leverkusen, dus wie weet zitten de darters weer op de tribune.

EK voetbal

