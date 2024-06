Waarom Thibaut Courtois niet meedoet met België op het EK: 'Wil geen pingpong spelen'

Thibaut Courtois is er niet bij op het EK in Duitsland met België. De keeper van Real Madrid stond jarenlang onder de lat bij de Rode Duivels, maar werd voor dit toernooi niet meegenomen door Domenico Tedesco, de bondscoach van België. Courtois en Tedesco kunnen al een tijdje niet meer met elkaar door één deur.

Het ging vorig jaar juni mis toen Kevin De Bruyne er niet bij was tijdens een EK-kwalificatiewedstrijd tussen de Rode Duivels en Oostenrijk. Courtois dacht wel even aanvoerder te worden door de absentie van de middenvelder van Manchester City, maar Tedesco besliste anders. Hij koos voor Romelu Lukaku.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van België De selectie van België voor het EK voetbal is bekendgemaakt. Er lekten in de voorbereidingen via muurschilderingen al vier namen uit die zeker waren van deelname aan het EK in Duitsland. Een dag later presenteerde bondscoach Domenico Tedesco de rest.

Waarom geen Thibaut Courtois op het EK?

Heel vreemd is de afwezigheid van Courtois op het EK niet. Afgelopen december zei hij zelf al te bedanken voor de eindronde in Duitsland. Daar kwam dus de beslissing van Tedesco bovenop. "Over dit onderwerp is alles al gezegd. Ik wil geen pingpong spelen", zei Tedesco in de Duitse media. "We concentreren ons op spelers die in goede vorm zijn."

Speelschema, uitslagen en stand EK 2024, groep E | Roemenië verrast in belangrijke poule voor Nederland, België nog in actie Groep E is er voor alle Nederlandse voetbalfans eentje om extra goed in de gaten te houden. Niet alleen door de aanwezigheid van onze zuiderburen, maar ook doordat Oranje mogelijk in de tweede ronde een van de ploegen uit deze poule treft.

Courtois keepte zijn laatste en tevens honderdste interland voor de nationale ploeg ook tegen Oostenrijk (1-1). Daarna speelde hij lange tijd niet vanwege knieproblemen. Vanwege de ruzie met Tedesco lijkt hij voorlopig ook niet meer geselecteerd (te willen) worden.

Beschikbare keepers België

Door de afwezigheid van Courtois staat Koen Casteels onder de lat bij België tijdens het EK. De keeper, die na dit seizoen vertrekt bij Wolfsburg, keepte voorafgaand aan het toernooi pas tien interlands, omdat hij vaak tweede keus was achter Courtois. Verder heeft Tedesco Thomas Kaminski (Luton Town) en Matz Sels (Nottingham Forest) meegenomen.

How big of a miss will Thibaut Courtois be for Belgium? 🤔#BBCEuros #Euro2024 #BELSLO pic.twitter.com/1LwtENpQMZ — Match of the Day (@BBCMOTD) June 17, 2024

Het is de eerste eindronde sinds 2002 dat Courtois niet onder de lat staat bij België. Hij was erbij op de WK's van 2014, 2018 en 2022 en de EK's van 2016 en 2021. Bij het WK in Rusland werd Courtois met zijn land derde.

Mis niets van het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond België en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.