Ajax-flop helpt Roemenië aan verrassende zege op Oekraïne in kleurrijk EK-duel

Roemenië is het EK begonnen met een verrassende zege. De Roemenen waren in München met liefst 3-0 te sterk voor Oekraïne, dat voor het eerst een duel op een eindtoernooi speelde sinds de Russische invasie in het land. Oud-Ajacied Razvan Marin liet zich zien met een doelpunt.

Het duel tussen de twee landen zorgde voor heel veel kleur op het veld en de tribune. De gele en blauwe shirts op het veld gingen goed samen met de voornamelijk geel met blauwe vlaggen op de tribune. De Roemeense rechtsback Andrei Ratiu, die ooit nog voor ADO Den Haag speelde, kon niet achterblijven en verscheen op het veld met blauw haar.

Waar bij de Roemenen spelers op topniveau actief zijn, mochten de Oekraïners niet klagen over de kwaliteit op het veld. Zo stond Artem Dovbyk, topscorer in La Liga namens stuntploeg Girona, in de spits. De Oekraïners wisten hem echter nauwelijks in stelling te brengen. Ondanks het vele balbezit.

Oekraïne de bal, Roemenië de goal

Roemenië liet de Oekraïners de bal hebben en loerde op een kansje. Die kwam er toen doelman Andriy Lunin, die onder contract staat bij Real Madrid, in de fout ging en de bal zomaar inleverde bij Dennis Man. De vleugelspeler zag op de rand van de zestien Nicolae Stanciu staan en de aanvoerder schoot de bal op weergaloze wijze in de kruising: 1-0.

Ajax-flop scoort

Oekraïne kon ook na rust weinig potten breken en zag de Roemenen vervolgens snel achter elkaar twee keer toeslaan. Het was eerst Razvan Marin die de 2-0 binnenschoot achter Lunin, die er opnieuw niet goed uit zag. De Roemeense middenvelder stond van 2019 tot en met 2021 onder contract bij Ajax, maar viel erg tegen en snel doorverkocht aan Cagliari. Maandag liet Marin zich dus wel van zijn beste kant zien.

Roemenië zette aan en deelde direct nog een beuk uit. Man speelde met een schitterende actie een aantal verdedigers uit en vond uiteindelijk ploeggenoot Denis Dragus. De spits maakte van dichtbij geen fout en besliste het duel met nog een half uur op de klok.

België en Slowakije

Roemenië heeft met de zege een mooie stap gezet richting de volgende ronde en voor Oekraïne wordt het nog een zware klus om de achtste finales te halen. De Roemenen treffen in hun volgende wedstrijd België en de Oekraïners spelen dan tegen Slowakije. België en Slowakije beginnen later op de maandag aan hun EK.

