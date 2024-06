'Gouden pik' Wout Weghorst zorgt voor hevige discussie: 'Heeft niets van het Ajax-DNA'

Wout Weghorst stal zondag de show bij het Nederlands elftal door de winnende goal te scoren in de openingswedstrijd tegen Polen op het EK. Het heeft als gevolg dat de discussies losbarsten. In de eerste plaats over de rol van de spits in het Nederlands elftal, maar ook over wat zijn nieuwe club moet worden. Chris Woerts en Jaap Stalenburg zijn het niet met elkaar eens.

Weghorst had maar twee minuten nodig om als invaller de wedstrijd tegen Polen in Nederlands voordeel te beslissen. Voor Woerts is dat echter geen reden om de spits de volgende wedstrijd vanaf de start op te stellen. "Hij is de ideale invaller. Zodra je hem in de basis zet, kun je het boek sluiten. Dan gaan we verliezen", zegt de marketeer in de podcast Sportclash.

'Gouden pik'

De voetballer uit Borne staat nu nog onder contract bij Burnley, maar het lijkt een uitgemaakte zaak dat hij deze zomer een transfer maakt. Zijn favoriete ploeg FC Twente is geïnteresseerd, maar ook Ajax schijnt belangstelling te hebben. "Hij staat bovenaan de lijst", weet Jaap Stalenburg zelfs, die ook beweert dat de Amsterdammers al minimaal één keer met Weghorst hebben gesproken.

Stalenberg zou het een logische transfer vinden. "Een knuffelbeer die er dertig maakt, dat is toch precies wat Ajax nodig heeft", zei hij stellig. Woerts is echter bepaald niet overtuigd. Dat Ajax hem een contractaanbod wil doen, is volgens Woerts 'de omgekeerde wereld'. "Hij heeft niets van het Ajax-DNA. Dat weet je als je hem twee zinnen hoort spreken." Stalenberg vindt dat onzin. "Omdat hij Twents praat? Kom op zeg! Hij kan heel veel niet, maar heeft een gouden pik. Hij staat op de goede plaats en schopt ze er gewoon in."

'Wout in het shirt van Twente'

"Als wij bij Ajax in de spits staan, maken wij er ook dertig", laat Woerts zich gekscherend uit over Weghorst. Volgens hem moet Ajax een andere spits halen om Europese succes te boeken. Bovendien draagt hij nog een reden aan om de goalgetter uit Borne niet naar Amsterdam te halen. "Zijn familieleden hebben maar één wens: Wout in het shirt van Twente." Woerts ziet echter een beer op de weg: hij vermoedt dat Twente niet hetzelfde salaris wil betalen als Ajax.

