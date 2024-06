Annekee de Ligt geniet van hotdogs, 'heksenkoffie' en kersverse man Matthijs in Duitsland

Annekee de Ligt, de kersverse vrouw van Matthijs, geniet van het EK in Duitsland. Een 'thuistoernooi' voor het koppel, dat in het land woont. Annekee kan daarom haar man vanaf de tribunes steunen tijdens de wedstrijden van het Nederlands elftal.

Het stel trouwde nog vlak voor het EK. Door het eindtoernooi leek het voor de speler van Bayern München en zijn geliefde 'onmogelijk om een grote bruiloft te organiseren'. Toch stapten Matthijs en Annekee nog officieel in het huwelijksbootje, in kleine kring.

Het huwelijk wordt nu zelfs nóg officieler. Annekee heeft namelijk de naam van haar Instagramaccount aangepast: @annekeedeligt. Onder die nieuwe naam deelde ze hoe ze het eerste EK-duel van het Nederlands elftal in Duitsland beleefde.

Hotdogs en 'heksenkoffie'

Annekee kan wel genieten van de Duitse levensstijl. Sinds ze in 2022 stopte met modellenwerk zal zo ook minder hoeven opletten met eten. Op een van de foto's op haar instagram poseert Annekee dan ook met een lekkere Duitse hotdog. Zonder saus, dat dan weer wel.

Bij de hotdog kiest Annekee niet voor een Duits biertje. In haar story laat ze zien liever een 'heksenkoffie' te drinken. Wat het geheime ingrediënt daarvoor is geeft ze niet prijs. Wel is te zien dat er een vloeistof in haar kop koffie gedruppeld wordt.

Matthijs de Ligt

Annekee heeft haar man nog niet echt kunnen aanmoedigen op het Europese toernooi. De Oranje-verdediger maakte namelijk geen minuten in de eerste wedstrijd tegen Polen. Stefan de Vrij kreeg de voorkeur achterin.

Toch geeft zijn vrouw hem genoeg liefde vanaf de tribune. Ze sluit haar fotoreeks dan ook af met een plaatje waarop ze Matthijs een dikke kus geeft.

Nederland speelt vrijdag weer tegen Frankrijk. Misschien dat De Ligt dan wel speelminuten krijgt.

EK voetbal

