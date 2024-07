Denzel Dumfries over 'strijdwedstrijd' tegen Turkije: 'Niemand zal hier extra motivatie voor nodig hebben'

Denzel Dumfries werd één van de meest energieke spelers genoemd in de selectie van Oranje. "Lekker om zo'n speler te hebben", zei Jerdy Schouten daarover op een persmoment van de week. Dumfries zelf is daar vrij koel onder. "Het geeft mij altijd een boost, ik vind het mooi om onder deze omstandigheden te spelen."

Denzel Dumfries is één van de energiekste spelers van het Nederlands elftal. Jerdy Schouten zei zelfs dat ze allemaal wilden dat ze de energie van Dumfries hadden in het veld. Tegen Turkije kan dat nogal een belangrijk wapen zijn, zij zijn ook zo fanatiek en passievol. Tegen Roemenië schakelde hij nog twee spelers uit. Dumfries kijkt uit naar de kwartfinale, dat is motivatie genoeg voor de rechtsback.

Motivatie tegen Turkije

Eén van de belangrijke regels die hij voor zichzelf heeft is duidelijk: "Ik blijf altijd mijn eigen spel spelen, je kan namelijk overslaan in je enthousiasme. Het is de kunst om vanuit controle te spelen. Ik ben gefocust om mij niet te laten meeslepen. Maar af en toe laat ik mij wel eens gaan, daar leer je weer van." Extra motivatie zou voor hem dus ook niet nodig zijn, dat zou te veel zijn. "Het is ook een kwartfinale, ik denk dat je daar altijd extra gemotiveerd voor bent. Het is fantastisch om hier te staan."

Dumfries vindt de woorden van SChouten vast mooi, maar denkt niet dat zij extra motivatie vanuit hem nodig hebben. Ook voor hen is het een kwartfinale. "We weten wel dat het een zware wedstrijd gaat worden, dat we gefocust moeten zijn en goed in het balbezit moeten zijn. We moeten genoeg energie in de wedstijd leggen omdat we weten dat zij dat ook gaan doen. We weten wat we kunnen verwachten."

In het stadion zullen veel Turkse fans zitten, de verwachting is dat het een orkaan aan geluid zal worden. Ronald Koeman gaf aan dat iedereen al wel gewend is om te spelen in dat soort omstnadigheden. Ook Dumfries. "Het geeft mij altijd een boost, ik vind het mooi om onder zulke omstandigheden te spelen. Waarschijnlijk kan je elkaar wat minder horen, maar we moeten gewoon de afspraken nakomen. Dat is iets waar ik op vertrouw."

Onrust bij Turkije

De onrust bij het Turkse kamp was ook nog even onderwerp van gesprek. Het was niet iets wat speelde in het Nederlandse kamp. Dumfries wuifde het onderwerp snel weg. "Ik denk dat het voor hen positief is dat Calhanoglu terug is. We zijn afgelopen dagen bezig geweest met onszelf. De focus lag op wat beter kon in de wedstrijd, zodat we goed voorbereid tegen Turkije gaan spelen. Daar zijn wij op gefocust geweest deze week."

