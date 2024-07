Dit kleine voordeel heeft Turkije ten opzichte van Nederland in Berlijn

Nederland - Turkije is zaterdagavond om 21.00 uur. Dat betekent dat een dag voor die wedstrijd op het EK de persconferenties en laatste trainingen zijn. In Berlijn heeft Turkije vrijdag een klein voordeel ten opzichte van Nederland.

Hoe het veld erbij ligt in het olympisch stadion, waar voetbalclub Hertha BSC zijn thuishaven heeft, is een belangrijke wetenschap voor de voetballers van Nederland en Turkije. Kijk maar naar de eerste groepswedstrijd van Oranje tegen Polen in Hamburg. Toen kwamen spelers er op de dag voor de wedstrijd achter dat het gras helemaal niet zo goed was.

Zorgen om 'onvoorstelbaar' slecht veld tijdens Nederland - Polen: 'Dat zou balen zijn' Op het EK voetbal is veel van topniveau, maar dat geldt waarschijnlijk niet voor de grasmat waar Nederland het zondag op speelt tegen Polen. Het veld in het Volksparkstadion in Hamburg ligt er bijzonder slecht bij. Een dag voor de wedstrijd kon er zelfs niet getraind worden in het stadion.

Voordeeltje

In Berlijn heeft Turkije wat dat betreft een klein voordeel ten opzichte van Nederland. De Turkse spelers mogen namelijk vrijdagavond nog een rondje over het veld maken. UEFA-regels staan dat toe, maar alleen als het desbetreffende team nog niet in dat stadion heeft gespeeld. Turkije speelde de vier EK-wedstrijden tot nu toe in Dortmund (twee keer), Leipzig en Hamburg.

Oostenrijk

Omdat Nederland in de groepsfase al in Berlijn tegen Oostenrijk speelde, mogen de spelers van Oranje vrijdagavond niet het veld meer op. Zij 'kennen' het stadion, het veld en de omstandigheden volgens de UEFA al goed genoeg. Een soortgelijke situatie was er in de achtste finales, toen Nederland tegen Roemenië moest.

Roemenië

Nederland had toen nog niet in München gespeeld, Roemenië wel, in de groepsfase tegen Oekraïne. Daarom mocht Nederland wel in het stadion trainen en Roemenië niet. Overigens hoeven de Turken helemaal niet in het stadion van Hertha te trainen, want zij werkten hun laatste training voor de kwartfinale af in de thuishaven in Barsinghausen, vlak bij Hannover.

Roemenië mag van de UEFA niet in stadion München trainen voor het duel met Nederland De nationale ploeg van Roemenië mag de dag voor de achtste finale van het EK tegen Nederland niet in het stadion trainen. De Allianz Arena is de locatie van de wedstrijd, maar alleen Nederland mag daar maandag 1 juli de afsluitende training afwerken.

Wolfsburg

Ook Nederland werkt de grote laatste training besloten af in Wolfsburg. Halverwege vrijdagmiddag vertrekt bondscoach Ronald Koeman met zijn spelers per trein richting Berlijn, waar hij om 19.45 uur aanschuift voor een persconferentie.

EK voetbal

