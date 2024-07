Meevaller voor Nederland: UEFA grijpt hard in met schorsing voor Turkse topscorer

De Turkse verdediger Merih Demiral is door de UEFA geschorst. Hij mag daarom zaterdagavond niet meedoen aan de kwartfinale op het EK tussen Nederland en Turkije.

Hij was in de achtste finale nog de gevierde man door zijn twee goals voor Turkije tegen Oostenrijk. Dankzij Demiral staan de Turken in de kwartfinale. Maar bij het vieren van die goals maakte hij een extreemrechts gebaar, de zogeheten 'wolvengroet'. De UEFA heeft hem na onderzoek twee duels geschorst. Wel gaat Turkije nog in beroep bij het CAS.

Ook geen halve finale

Dat betekent dat Demiral bij het verslaan van Nederland in de kwartfinale, ook de halve finale moet missen. Zo komt hem zijn viering van zijn goal duur te staan. Zelf sprak hij na afloop dat hij door het maken van het gebaar wilde tonen dat hij trots is om Turk te zijn. De Turkse bond en de fanatieke Turkse fans vonden het onderzoek van de UEFA 'onacceptabel' en gaan protesteren tijdens de wedstrijd.

Extreemrechts

Over het gebaar zijn veel lezingen mogelijk, maar het feit dat de wolvengroet in Frankrijk, Oostenrijk en andere landen verboden is, zegt al genoeg. Ook in Duitsland staat het gebaar onder toezicht, maar is het nog niet verboden. De wolvengroet verwijst naar 'De Grijze Wolven', de jongerenafdeling van de Partij van de Nationalistische Beweging (MHP). Dat is een extreemrechtse groepering.

Geschorst

Demiral is niet de enige speler die geschorst is voor Nederland - Turkije. Zaterdagavond om 21.00 uur mogen ook Orkun Kokcu en Ismail Yuksek niet meedoen bij de Turken. Zij stonden in de achtste finales op scherp en kregen geel tegen Oostenrijk. Daarom zijn zij, volgens de regels, één wedstrijd geschorst en missen ze zodoende de kwartfinale.

Engeland - Zwitserland

De winnaar van Nederland - Turkije speelt in de halve finale tegen de winnaar van Engeland - Zwitserland. Die wedstrijd is ook op zaterdag 6 juli, maar dan om 18.00 uur. Demiral is daar hoe dan ook niet bij door zijn schorsing van twee duels.

EK voetbal

