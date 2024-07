'Enorm veel pijn' bij ex-Feyenoorder Kökçü: 'Ik heb er alles voor over'

Nederland speelt zaterdag de kwartfinale van het EK tegen Turkije, dat het moet stellen zonder de geschorste Orkun Kökçü. De Nederlands jeugdinternational baalt als een stekker dat hij de wedstrijd moet missen, maar heeft vertrouwen in zijn ploeggenoten.

Orkun Kökçü is ervan overtuigd dat Turkije zaterdag ook zonder hem ten koste van het Nederlands elftal de halve finale van het EK bereikt. "Het doet enorm veel pijn dat ik er door een schorsing niet bij ben", vertelde de middenvelder vlak voor de training van zijn nationale ploeg aan verslaggevers. "Ik had er alles voor over gehad om te spelen, maar ik geloof in mijn ploeggenoten. Ze gaan er alles aan doen om te winnen."

Herinnering

De voormalige aanvoerder van Feyenoord moet een schorsing van een duel uitzitten, omdat hij in de achtste finale tegen Oostenrijk (2-1) zijn tweede gele kaart van het toernooi ontving. Hij is geboren in Haarlem en voetbalde voor Nederland in verschillende jeugdelftallen. De 23-jarige middenvelder heeft een Nederlands en Turks paspoort, maar koos er vijf jaar geleden voor om voor Turkije te spelen, ook omdat een gesprek met de KNVB over zijn toekomst uitbleef.

Kökcü verliet Feyenoord vorig jaar voor Benfica en hoopt nu dat Turkije voor de tweede keer de halve finale van een EK bereikt. Hij kan zich de verloren halve eindstrijd van het EK van 2008 tegen Duitsland (2-3) nog goed herinneren. "Ik was toen zeven jaar en keek samen met mijn broer in Nederland naar elke wedstrijd", weet hij nog. "Ik droomde er toen van om zelf aan zo'n wedstrijd deel te nemen."

Meer schorsingen

Kökcü is niet de enige Turkse speler die geschorst is voor de kwartfinale tegen Nederland. De UEFA heeft verdediger Merih Demiral voor twee wedstrijden geschorst omdat hij in de vorige wedstrijd tegen Oostenrijk een 'wolvengroet' bracht. Dat is een symbool van de ultranationalistische Turkse groepering Grijze Wolven. Demiral maakte beide doelpunten van Turkije tegen Oostenrijk (2-1). Middenvelder Ismail Yüksek is geschorst omdat hij tegen de Oostenrijkers, net als Kökcü, zijn tweede gele kaartje van het toernooi kreeg.

Ferdi Kadioglu, geboren in Arnhem en opgeleid door NEC, is wel van de partij. Hij schuift om 18.00 uur aan bij een afsluitende persconferentie voor de kwartfinale tegen Oranje in het Olympiastadion van Berlijn. De 24-jarige zoon van een Turkse vader en in Canada geboren moeder kwam achttien keer uit voor Jong Oranje. De toenmalige bondscoach Louis van Gaal had hem twee jaar geleden niet nodig bij het Nederlandse elftal. Canada wilde hem graag international maken, maar Kadioglu koos uiteindelijk voor Turkije, het land waar hij woont en speelt voor Fenerbahçe.

