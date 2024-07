Ian Maatsen ziekjes bij Nederlands elftal: linksback reist niet mee naar Berlijn

Ian Maatsen gaat niet mee naar Berlijn. Dat vertelde een woordvoerder van de KNVB vrijdagmorgen vlak voor de laatste training. De linksback is ziekjes en zal niet meegaan in de trein. Hij mist dus de kwartfinale tegen Turkije. Tot nog toe speelde de linkervleugelverdediger geen minuut voor Oranje op het EK.

Ian Maatsen werd later pas bij de selectie gevoegd nadat er wat blessuregevallen waren in de groep. Halsoverkop moest hij van vakantie terugkomen om naar Wolfsburg te gaan. Hij verliet zijn vakantieoord in Griekenland in de hoop minuten te maken voor het Nederlands elftal. Dat is nog niet gebeurd.

Eerder griepgeval

Eerder dit toernooi was er al een zieke speler bij Oranje. Zo was Joshua Zirkzee een keer afwezig omdat hij ziek was. Verder heeft Nederland dit soort situaties prima onder controle. Verdere blessures zijn er ook niet bij het Nederlands elftal. Nathan Aké had een tijdje wat last, maar is gewoon fit. Hetzelfde geldt voor Denzel Dumfries, Jerdy Schouten en Matthijs de Ligt. Zij hadden kleine pijntjes, maar zijn gewoon allemaal onderdeel van de 25-koppige selectie die later op vrijdag de trein instapt richting Berlijn.

Laatste training

De laatste training oogde zeer ontspannen. Wederom werd er gekozen om in Wolfsburg de laatste training af te werken, in plaats van in het stadion waar de wedstrijd zaterdag gespeeld wordt. In München werd hier wel voor gekozen, maar dat was omdat dit niet in het reisschema paste. De training in het stadion is altijd korter dan deze. Selecties hebben daar maar 40 minuten de tijd. Later vanmiddag reist Nederland met de trein naar Berlijn.

Turkije

Het duel met Turkije belooft 'een pittig affiche' te worden, zo zei Daley Blind donderdag op een persmoment. Er wordt daarbij ook een heuse clash der fans verwacht. Er wonen veel Turkse mensen in Berlijn en ook vanuit Nederland zullen er tienduizenden fans afreizen naar Berlijn, waar Nederland eerder verloor van Oostenrijk.

