Jong Oranje is het EK voetbal onder 21 matig begonnen. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger sleepte er tegen Finland op het allerlaatste moment één punt uit. Op het toernooi in Slowakije doen er genoeg bekende namen mee.

Jong Oranje speelde met 2-2 gelijkspel door in de blessuretijd de gelijkmaker te maken. Een valse start voor het team vol ervaren spelers. Veertien van de 23 spelers van Jong Oranje spelen in de Eredivisie. Maar ook bij andere landen zijn er spelers te spotten die in de Nederlandse competitie actief zijn.

Zes buitenlandse spelers op het EK onder 21 zijn actief in de Eredivisie. Feyenoord-verdediger Hugo Bueno en Ajax-verdediger Anton Gaaei zijn de bekendste namen van die lijst. Beide spelers speelden een belangrijke rol in de selecties van de Nederlandse topclubs. De 19-jarige Leo Sauer schittert in zijn eigen land. Hij deed afgelopen seizoen ervaring op als Feyenoord-huurling bij NAC.

Denemarken

Denemarken onder 21 heeft het meest 'Nederlandse' team. Naast Gaaei spelen ook Aske Adelgaard (Go Ahead Eagles) en Oscar Fraulo (FC Utrecht) voor dat team. Heracles-speler Juho Talvitie is onderdeel van Finland onder 21, de ploeg die Jong Oranje op een gelijkspel hield.

Eredivisiespelers op EK onder 21

Naam (Leeftijd) Land Club Hugo Bueno (22) Spanje onder 21 Feyenoord Leo Sauer (19) Slowakije onder 21 NAC/Feyenoord Aske Adelgaard (21) Denemarken onder 21 Go Ahead Eagles Anton Gaaei (22) Denemarken onder 21 Ajax Oscar Fraulo (21) Denemarken onder 21 FC Utrecht Juho Talvitie (20) Finland onder 21 Heracles Tomas Galvez (20) Finland onder 21 Cambuur Enrik Ostrc (22) Slovenië onder 21 Helmond Sport Irakli Yegoian (21) Georgië onder 21 Vitesse

KKD

Opvallend is dat er zelfs enkele spelers uit de Keuken Kampioen Divisie in actie komen. Zo speelt Cambuur-speler Tomas Galvez ook bij Finland onder 21 en begon Enrik Ostrc in de basis bij Slovenië onder 21. Hij speelt voor Helmond Sport. Vitesse-middenvelder Irakli Yegoian maakt het lijstje compleet: de speler is opgeroepen voor Georgië onder 21.

Jong Oranje

Na het gelijkspel tegen Finland speelt Jong Oranje zondag tegen Denemarken onder 21. Vervolgens is Jong Oekraïne op woensdag 18 juni de afsluitende tegenstander in de groep. Denemarken heeft momenteel de leiding in de groep, aangezien zij wonnen van Oekraïne.