De Klassieker is dé wedstrijd waar voetballiefhebbend Nederland het meest naar uitkijkt in het jaar. Zondag is het tijd voor de eerste editie dit seizoen. Oud-Feyenoorder Kevin Hofland blikt vooruit op Ajax - Feyenoord en haalt eigen herinneringen op. "We pakten die speler direct aan om het publiek erachter te krijgen."

Hofland maakte zelf de nodige edities van De Klassieker mee en weet als geen ander wat die wedstrijd met een team doet. "Er wordt natuurlijk altijd gezegd dat De Klassieker een wedstrijd op zich is, maar het heeft vooral veel extra emoties. Dat begint natuurlijk al bij de supporters tijdens de trainingen", legt hij uit. "Dan staan ze al op je te wachten met allerlei vuurwerk op de training. Dat moet jou laten beseffen wat er op het spel staat, dat maakt het een stuk specialer."

Harde klap voor Feyenoord

Hofland had geen extra motivatie nodig, hij was dat naar eigen zeggen altijd al, maar: "toch brengt het iets extra's. Dat is zo met derby's, maar bij De Klassieker nóg meer." Dit keer kan Feyenoord ook wel wat extra motivatie gebruiken. Zij kregen een harde klap te verwerken donderdagavond waar een 3-1 voorsprong werd weggegeven in het Europa League-duel met FCSB.

"Het is natuurlijk altijd lekkerder om te winnen voorafgaand aan De Klassieker. De fase waar Feyenoord nu in zit, ondanks dat ze laatst twee keer op rij wonnen, doet wel iets met je gemoedstoestand. De ene stapt makkelijker over zo'n domper heen dan de ander. De vraag is; hoe sterk ben je op mentaal vlak om hiermee om te gaan?", stelt Hofland.

Ajax heeft een iets betere aanloop met drie overwinningen op rij, maar ook daar is Hofland nog niet van overtuigd. "Dat was ook nog niet top, maar ze hebben wel een boost gekregen door daar te winnen. Ik denk dat Ajax nu iets meer de wind in de rug heeft, ook omdat ze in eigen huis spelen."

Bekerfinale 2010

Hofland denkt ook terug aan eerdere edities van De Klassieker, waarin hij actief was. Daar waren de verhoudingen ook niet altijd even duidelijk. "Er waren wedstrijden dat wij op papier minder waren, maar ook wedstrijden waarin we ontzettend gewaagd waren aan elkaar", deelt hij. Toch zijn er duidelijk twee wedstrijden die hem altijd bij zullen blijven in negatieve zin. "De slechtste herinnering heb ik aan de bekerfinale die over twee wedstrijden werd gespeeld", zegt hij.

In 2010 werd er besloten om de bekerfinale tussen Ajax en Feyenoord te spelen over twee wedstrijden. Dit omdat er geen uitfans bij de wedstrijd aanwezig mochten zijn en het zo de eerlijkste oplossing leek. Zo konden beide teams één keer profiteren van het thuisvoordeel in de finale, waar normaal de tickets over De Kuip worden verdeeld.

Een krankzinnige beslissing, wat Hofland betreft. "Dat is nog altijd een discutabele beslissing. Daarna is het ook nooit meer voorgekomen. Voor ons was de enige kans om over één wedstrijd te spelen, gezien de fase waar we in zaten qua fysieke gesteldheid. Die eerste wedstrijd ging nog, maar de tweede wedstrijd was je kansloos', herinnert hij zich.

Publiek achter je krijgen

De mooiste herinnering komt voort uit een editie van drie jaar eerder, in 2007. "De wedstrijd kwam op een moment dat wij het zwaar hadden in de competitie. Het werd toen 2-2, maar dat was een wedstrijd waarin zij de favoriet waren. Wij zorgden met vechtvoetbal voor een harde wedstrijd, dat punt voelde toen echt goed."

Hij herinnert zich nog hoe Feyenoord er een vechtwedstrijd van maakte. "Leonardo was toen speler van Ajax, maar die speelde in het verleden bij Feyenoord. Ons eerste doel was om direct het publiek erachter te krijgen die wedstrijd, we pakten hem gelijk aan zodat het publiek zou reageren. Hij was niet zo geliefd meer, dus dat lukte vrij goed. De hele wedstrijd hadden we het publiek mee."

Het publiek meekrijgen in zo'n wedstrijd is van groot belang, merkt Hofland op. Ajax moet het dit jaar doen zonder een deel van het eigen publiek in het stadion na de ongeregeldheden tegen FC Groningen. Zulke ongeregeldheden zijn ook geen uitzondering rondom een Klassieker, dat vindt Hofland jammer. "Het is jammer dat er een smetje op zit door supportersgeweld. Ik hoop altijd dat het op een leuke en goede manier een rivaliserende wedstrijd wordt. Daar staat het om bekend", sluit hij af.

