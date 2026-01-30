Net als eerder dit seizoen in De Kuip staat de wedstrijd tussen PSV en Feyenoord onder leiding van Allard Lindhout. Hij is de vervanger van de geblesseerde Bas Nijhuis. Lindhout staat bekend als een talent bij de KNVB, maar krijgt vaak bakken van kritiek over zich heen. Laatst werd er in Europees verband nog een officiële klacht ingediend. Dit is de controversiële scheidsrechter.

Allard Lindhout, af komstig uit Warmond, is al jarenlang scheidsrechter. Voor hem geen carrière binnen de lijnen met de bal aan zijn voet, maar met de fluit zijn hand. Naast zijn werk als arbiter is hij ook invaldocent in het basis- en voortgezet onderwijs. Op 23-jarige leeftijd debuteerde hij in 2010 in het betaalde voetbal als scheidsrechter bij AGOVV - RBC Roosendaal. In zijn debuutseizoen gaf hij in 9 wedstrijden 34 kaarten.

Het duurde vijf jaar voor hij mocht debuteren in de Eredivisie, tijdens een duel tussen Willem II en FC Groningen. Vijf jaar later, in 2020, werd hij ook op de internationale lijst gezet. Sindsdien is hij tevens actief in het buitenland. Hij floot zijn eerste Champions League-duel in Schotland bij Celtic-Ferencvaros.

Kritiek

De optredens van Lindhout gaan geregeld gepaard met kritiek, zoals wel vaker bij arbiters het geval is. Bij hem toch wat vaker dan normaal. In het vorige seizoen kreeg hij veel kritiek over zich heen na een wedstrijd tussen ADO Den Haag en FC Dordrecht. Hij werd het weekend erna als VAR-ingezet en moest als scheidsrechter pas op de plaats nemen.

Ook dit seizoen kreeg hij al vaak in de negatieve aandacht. Bij de wedstrijd tussen NEC en Ajax keurde hij een discutabele goal van Bryan Linssen goed, en zag hij een zware overtreding op Ajacied Ko Itakura over het hoofd. Na een VAR-check bleef Lindhout bij zijn beslissing van een gele kaart. Maar ook buiten de landsgrenzen krijgt hij vaak felle kritiek.

In de WK-kwalificatie ging hij bij Israël-Moldavië in de fout. In de achttiende minuut werd Moldaviër Sergiu Perciun door zijn doelman aangespeeld, waarna hij zich buiten het strafschopgebied liet verrassen door Israëlische aanvaller Eliel Peretz. Perciun trok Peretz vervolgens aan zijn shirt om hem tegen te houden. Lindhout beoordeelde de situatie als een overtreding die buiten de zestien begon, maar doorliep tot binnen het strafschopgebied. Hij kende Israël een strafschop toe en gaf Perciun direct rood.

Nog recenter kreeg hij de fans van Fenerbahçe achter zich aan. In de laatste minuut van een belangrijk duel tegen Viktoria Plzen werd een aanvaller van Fenerbahçe aan zijn broek naar de grond getrokken, is de lezing van de Turkse club. Lindhout bleef - ook na een VAR-check - bij zijn beslssing. De club diende daarna een klacht in bij de UEFA.

Lindhout krijgt steeds vaker grote wedstrijden op zijn naam in Nederland, wat een blijk van vertrouwen is vanuit de KNVB. IN 2023 floot hij de Johan Cruijff Schaal tussen PSV en Feyenoord, net als dat hij dit jaar ook al de wedstrijd tussen beide floot in De Kuip. Toen verliep de wedstrijd vrij rustig, na een bizar begin door een sfeeractie van de fans. We zullen zien hoe hij het ervan afbrengt in het Philips Stadion.

