Dit is Cody Gakpo: groot talent PSV, transfer in Gods handen en kersverse papa

Cody Gakpo is één van de grote sterren van het Nederlands elftal. De Eindhovenaar in dienst van Liverpool maakte op het WK 2022 in Qatar veel indruk. Ook bij het komende EK in Duitsland zullen er veel ogen op Gakpo gericht is, maar wie is Gakpo eigenlijk?

Gakpo werd op 7 mei 1999 geboren in Eindhoven. Op zesjarige leeftijd werd hij bij EVV Eindhoven ontdekt door PSV-scouts, die eigenlijk voor zijn broer kwamen. Gakpo doorliep grotendeels met gemak de jeugdopleiding van PSV. Op 25 februari 2018 maakte Gakpo, na twee seizoenen bij Jong PSV in de Eerste divisie, zijn debuut in het eerste elftal van PSV tegen Feyenoord.

Cody Gakpo legde mogelijke transfer in Gods handen: 'Als ik drie keer scoorde zou ik bij PSV blijven' Cody Gakpo heeft zijn beslissing in de transferperiode van 2022 in Gods handen gelegd. De oud-PSV'er had verschillende opties om Eindhoven voor te verlaten. Dat deed hij uiteindelijk niet, door een hattrick tegen FC Volendam.

Bidden, lezen en naar de kerk

Naast voetbal is het geloof voor Gakpo erg belangrijk. Al van jongs af aan verdiept hij zich in de Bijbel. Zijn christelijke opvoeding vormt een belangrijke pijler in zijn leven. Ondanks zijn drukke schema als voetballer van Liverpool en Oranje neemt Gakpo dagelijks tijd om te bidden, leest hij graag boeken over het geloof en bezoekt hij trouw de kerk.

Grote ster bij PSV

In de zomer van 2018 besloot Mark van Bommel hem direct naar het eerste elftal te promoveren. Op 25 februari 2018 maakte Gakpo 'eindelijk' zijn debuut voor PSV. Vanaf de winterstop van het seizoen 2018/2019 kreeg Gakpo steeds vaker de kans om te schitteren, maar het daaropvolgende seizoen brak hij definitief door. Met zeven doelpunten en zeven assists in 25 wedstrijden werd hij een vaste waarde voor PSV. Het seizoen 2021/2022 was hét hoogtepunt in zijn carrière. In 27 wedstrijden bracht Gakpo het publiek keer op keer in extase met twaalf doelpunten en dertien assists.

Cody Gakpo maakt op 25 februari 2018 zijn debuut voor PSV als invaller voor Steven Bergwijn. ©Pro Shots.

Hét succes achter PSV

Gakpo was de afgelopen seizoenen voor vele PSV-supporters de magneet die hen naar het Philips Stadion trok. Zijn acties links- en rechtsom, verwoestende schoten en prachtige assists zorgden voor veel 'oeh's' en 'ah's'. In totaal speelde hij 159 wedstrijden voor PSV, waarin hij 55 keer scoorde en 50 assists gaf. Zijn indrukwekkende cijfers en spel leverden hem uiteindelijk een welverdiende transfer naar Liverpool op, een kroon op zijn tijd bij 'zijn' PSV voor de geboren en getogen Eindtovenaar, zoals PSV'ers hem bejubelden.

Gakpo beslist de KNVB Beker-finale tegen Ajax met de allesbeslissende 2-1. ©Pro Shots.

Noa van der Bij: de vriendin van Cody Gakpo

Gakpo schittert niet alleen op het veld, maar ook in zijn liefdesleven. Hij deelt zijn leven met de beeldschone Noa van der Bij. Hun relatie kwam aan het licht in de winter van 2020, toen de eerste foto's van het stel verschenen. Noa heeft hbo-management gestudeerd aan Avans Hogeschool en werkt als booker voor Cachet Models. Bovendien heeft ze zichzelf ontpopt tot een influencer met meer dan veertigduizend volgers op Instagram.

Papa Gakpo

Gakpo en zijn vriendin Noa van der Bij zijn op 25 april 2024 voor het eerst papa en mama geworden. Het liefdeskoppel deelden via Instagram dat hun zoontje met de naam Samuel Seth Gakpo door het leven zal gaan. Inmiddels staan er diverse mooie foto's van de 'kleine Gakpo' en de gelukkige ouders op Instagram.

Oranje-debuut en wonderlijk WK in Qatar

Op 21 juni 2021 maakte Gakpo zijn debuut voor het Nederlands elftal tegen Noord-Macedonië. In zijn Eindhoven, op 4 september 2021, scoorde hij zijn eerste doelpunt voor Oranje tijdens een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Montenegro in het Philips Stadion. Gakpo maakte vooral indruk op het WK 2022 in Qatar.

Hij scoorde in de groepsfasewedstrijden tegen Senegal, Ecuador en Qatar. Hij deed dit op indrukwekkende wijze: met zijn linker-, rechterbeen en hoofd. Gakpo schreef geschiedenis als de eerste Oranje-speler ooit die drie doelpunten maakte in de eerste drie WK-wedstrijden. Uiteindelijk werd Nederland op het WK in de kwartfinale uitgeschakeld tegen Argentinië.

Memphis Depay juicht met Cody Gakpo bij Oranje. ©Pro Shots

Droomtransfer naar Liverpool

Na het geweldige WK 2022 vertrok Gakpo in januari 2023 naar Liverpool, maar hij had ook zomaar al eerder de stap kunnen zetten, want in de zomer van 2022 aasden Leeds, Southampton en Manchester United ook al op Gakpo. Die keuze legde hij in handen van God. "Als ik in de laatste wedstrijd van het seizoen één keer scoorde, zou ik naar Southampton gaan. Als ik twee keer scoorde, zou ik naar Leeds gaan en als ik er drie scoorde, zou ik bij PSV blijven", vertelde Gakpo tegenover Viaplay. Hij scoorde driemaal en bleef bij PSV. In de winter van 2023 vertrok hij naar Liverpool.

Bij Liverpool is Gakpo nog niet de onbetwiste uitblinker, zoals die bij PSV wel was. In 79 wedstrijden scoorde hij 23 keer en gaf hij negen assists. Dit seizoen stond Gakpo 17 keer in de basis, terwijl hij 18 keer vanaf de bank werd gebracht. De afgelopen weken, in aanloop naar het EK, was Gakpo 'on-fire' met twee doelpunten en twee assists in vier wedstrijden. Gakpo maakte acht doelpunten en gaf vijf assists.

Cody Gakpo na een doelpunt voor Liverpool © Getty Images

Op naar het EK in Duitsland

Voor de kersverse papa staat er een bijzondere tijd te wachten met het EK in Duitsland. Hij zal Noa van der Bij en zijn zoontje Samuel achter moeten laten om te schitteren voor het Nederlands elftal. Voor Gakpo en Oranje begint het EK op 16 juni met de eerste groepswedstrijd tegen Polen.

