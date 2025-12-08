PSV en Atlético Madrid staan dinsdagavond tegenover elkaar in het Philips Stadion, maar alle ogen zullen niet alleen gericht zijn op de spelers. De UEFA heeft de Engelse scheidsrechter Michael Oliver aangewezen om het duel in goede banen te leiden. Oliver heeft niet alleen een indrukwekkende staat van dienst, maar ook een verleden vol controverses.

Oliver is een gevestigde naam binnen het Europese voetbal. De veertigjarige arbiter heeft een indrukwekkende carrière opgebouwd met meer dan vierhonderd wedstrijden in de Premier League, 43 duels in de Champions League, zeven EK-wedstrijden en drie WK-wedstrijden op zijn palmares. Afgelopen weekend floot hij nog de Premier League-wedstrijd tussen Bournemouth en Chelsea, terwijl hij in november de Londense derby tussen Arsenal en Tottenham Hotspur leidde.

Tweede affiche van Nederlandse club

Ook dit seizoen is Oliver al regelmatig actief geweest in de Champions League. Hij floot vier wedstrijden, waaronder het duel tussen Ajax en Internazionale. PSV heeft ook ervaring met de Engelsman: vorig seizoen leidde hij een Champions League-wedstrijd van de Eindhovenaren tegen Girona, die PSV overtuigend wist te winnen. Atlético Madrid heeft minder goede herinneringen aan Oliver. De Spanjaarden verloren twee duels die onder zijn leiding stonden.

Bizarre aanvaring met Arne Slot

De Engelsman staat niet alleen om zijn optreden als arbiter bekend, maar ook om een opvallend incident met Liverpool-trainer Arne Slot. Na de Merseyside Derby in februari 2025 liet Slot zijn emoties de overhand nemen. Bij het geven van een hand aan Oliver zou Slot hebben uitgehaald met de woorden: "You gave them f*cking everything. I hope you are proud of that performance."

Een minuut later ging Slot opnieuw verhaal halen en richtte hij zich opnieuw tot Oliver met de dreigende woorden: "If we don't win the league, I'll f*cking blame you." Dit was de druppel voor Oliver, die direct een rode kaart trok voor de toenmalige trainer. Het incident zorgde voor veel ophef en werd uitgebreid beschreven in een rapport van de Engelse voetbalbond FA.

Slechte Oranje-ervaring met Oliver

Voor Nederlandse voetbalfans roept de naam Oliver mogelijk minder prettige herinneringen op. Op 24 maart 2021 floot hij het WK-kwalificatieduel tussen Turkije en Nederland. In die wedstrijd vielen enkele cruciale beslissingen in het nadeel van Oranje.

Zo leek een Turkse verdediger hands te maken vlak voordat Burak Yilmaz de thuisploeg op voorsprong zette. Bovendien werd een kopbal van Matthijs de Ligt bij een 2-0-achterstand vlak voor of achter de doellijn weggehaald. Oliver besloot geen doelpunt toe te kennen, wat leidde tot frustratie bij de Nederlandse spelers en staf. De nederlaag tegen Turkije zette Oranje meteen op achterstand in de kwalificatiereeks. Desondanks waren ze er 'gewoon' bij op het WK.

'Michael Oliver de sjaak'

De kritiek op Oliver bleef niet beperkt tot Oranje. Ook op internationale toernooien ligt hij regelmatig onder een vergrootglas. Tijdens het EK afgelopen zomer was hij opnieuw onderwerp van discussie, dit keer na een omstreden beslissing in de wedstrijd Duitsland – Denemarken. Een Deense speler stond op slechts een halve meter afstand van een Duitse speler die een voorzet gaf, toen de bal zijn hand raakte en omhoog stuiterde.

Vooral op sociale media kreeg de Engelse scheidsrechter flinke kritiek te verduren. Analisten en voormalig topvoetballers uitten scherpe kritiek op zijn beslissing om Duitsland een penalty toe te kennen. Kees Kwakman noemde het een 'schandalige' beslissing, terwijl Ronald de Boer zich hardop afvroeg of 'ze helemaal gek zijn geworden'.

Alles over de Champions League

Check hier het laatste nieuws over de Champions League, bekijk ook het aankomende programma en de eerdere uitslagen en via onze speciale clubpagina's ben je altijd snel op de hoogte van de ontwikkelingen bij jouw favoriete club.