PSV staat voor een bijzondere Champions League-clash tegen Atlético Madrid en dat betekent een confrontatie met de markante trainer Diego Simeone. Guus Til heeft een opmerkelijke geschiedenis met de Argentijnse topcoach uit zijn tijd bij Feyenoord. "Daar kan ik wel van genieten", zegt Til in aanloop naar de cruciale wedstrijd in het miljardenbal.

Met een overwinning op Atlético Madrid kan PSV zich verzekeren van een plek in de tussenronde van de Champions League. Til weet echter dat het geen gemakkelijke opgave wordt. "Zij beheersen alle facetten van het voetbal", benadrukt hij. "Zij kunnen héél gevarieerd spelen, van laag verdedigen en counteren tot hoog druk zetten. Dat is niet fijn om tegen te spelen." Daar sluit Peter Bosz zich bij aan. "Ze zijn zó dodelijk als wij niet goed zijn in balbezit, dat is levensgevaarlijk. Daarom is dit voor ons de moeilijkste Champions League-wedstrijd."

Aan de stok met Diego Simeone

Til heeft in het verleden een merkwaardige confrontatie gehad met Simeone. Bij een oefenduel met Feyenoord in 2021 tegen Atlético liep de spanning hoog op. Bij een opstootje in Rotterdam gaf Simeone zijn collega-trainer Arne Slot zelfs een duw. "Toen kreeg Arne ook nog mot met Simeone, dat was voor een oefenwedstrijd best heftig." Heeft Til in de catacomben nog spelers of trainers uit elkaar moeten halen? "Ik denk niet dat ze veel aan mij hadden gehad", grapt Til.

De temperamentvolle stijl van Simeone, die vaak schreeuwend en tierend langs de zijlijn te vinden is, kan Til wel waarderen. "Dat is zijn karakter, dat vind ik mooi. Nederlanders zien het als overdreven, maar voor hem is het natuurlijk", vervolgt Til. Hij zou het niet storend vinden als bijvoorbeeld Peter Bosz, zijn eigen trainer, zich op dezelfde manier zou gedragen. "Ik denk dat je het niet meekrijgt, omdat je zó gefocust bent op het spelletje."

Tegenpool Peter Bosz

Bosz ziet zichzelf als een tegenpool van Simeone. "Ik kan er met mijn verstand wel bij dat hij zo langs de lijn staat", zegt Bosz over de Argentijn. "Het is hoe hij als voetballer was." Hoe Bosz daar als speler mee zou omgaan? "Ik heb nooit naar een trainer gekeken. Bij mij zat Willem van Hanegem gewoon rustig een sigaretje te roken. Dat ervaar ik zelf ook. Als trainer heb je wel een beetje invloed, maar je kunt ze over het algemeen niet bereiken."

'Hij heeft één ding gedaan: presteren'

De speelstijlen van Simeone en Bosz verschillen ook enorm. Waar Simeone bekendstaat om zijn defensieve aanpak, kiest Bosz juist voor een ultra-aanvallende speelstijl. "Ik heb veel respect en bewondering voor Simeone. Hij zit al zó lang bij Atlético, dan moet je wel iets bijzonders hebben", zegt Bosz over de veertien jaar die Simeone inmiddels bij de Spaanse topclub werkzaam is. "Hij heeft van een middenmoter een Europese topclub gemaakt. En hij heeft in al die jaren één ding gedaan: presteren."

Speciale oefening

Hoewel Bosz zijn ploegen nooit op dezelfde manier zou laten spelen als Simeone, kijkt hij wel degelijk naar de tactieken van de Argentijn. "We kijken naar zijn trainingen, want verdedigend staat het als een huis. Alleen, hij doet dat niet alleen door heel veel mensen achter de bal te hebben. Wij hebben gekeken hoe hij die verdedigende organisatie trainbaar maakt en sindsdien hebben we een speciale oefening: de Atlético. Dan weten alle spelers wat ze moeten doen."

Cruciale Champions League-clash

PSV hoopt dinsdagavond om 21.00 uur goed voor de dag komen om zich te plaatsen voro de tussenronde van het miljardenbal. De Eindhovenaren staan na vijf wedstrijden op acht punten, wat betekent dat ze nog slechts drie punten nodig hebben in de komende drie duels (tegen Atlético, Newcastle United en Bayern München).

