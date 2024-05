Dit is de denkwijze van de nieuwe Ajax-trainer Francesco Farioli: 'Vergiftigers halen het voetbal onderuit'

Het lijkt een kwestie van tijd totdat Francesco Farioli wordt aangesteld als nieuwe trainer van Ajax. De 35-jarige Italiaan is voor veel Nederlanders een grote onbekende. Hij bewandelde dan ook een bijzondere weg en behaalde onder meer een diploma filosofie voordat hij doorbrak als coach. Zijn afstudeerscriptie ging ook over voetbal en daar komen we meer over de huidige coach van OGC Nice te weten.

De Nederlandse journalist en Italiaans voetbalexpert Wesley Victor Mak vertaalde onlangs de scriptie van Farioli, die zelfs werd gepubliceerd in een vakblad. Farioli heeft als hoofdtrainer nog weinig ervaring: hij is pas sinds maart 2021 hoofdtrainer en werkte bij relatief kleine clubs, maar het uitgebreide essay geeft een inkijkje in de denkwijze van Farioli. En, zoals we gewend zijn van filosofen, gaat dat niet alleen om wat er op het veld plaatsvindt.

Spelbederver

Een van de passages in het stuk van Farioli gaat over 'de spelbederver', volgens de Italiaan een van de bedreigingen voor het voetbal. "Ze halen het spel onderuit en onthullen de kwetsbaarheid en het mysterie ervan", schrijft hij. "Sport, en voetbal in het bijzonder, hebben in de afgelopen decennia te maken gehad met veel aanvallen van 'vergiftigers' die het systeem en haar fundamenten hebben proberen te raken, en in de ernstige gevallen, hebben doen afbrokkelen."

Buffon als voorbeeld

Volgens Farioli bestaat het voetbal nog dankzij de 'schoonheid van acties van hoofdrolspelers'. Hij noemt daarbij Lionel Messi en Gianluigi Buffon als voorbeelden. De coach droomt van een toekomst waarin schandalen die de sport kunnen verpesten voorgoed verdwijnen. "Om het voetbal en haar idealen te redden, hebben we ook en vooral mensen nodig die het systeem van binnenuit bevechten en nieuwe waardes en moraliteit creëren waar ze zich toe verhouden."

De Italiaan is zich dus bewust van de randzaken die het voetbal niet ten goede komen. Wat dat betreft kan hij bij Ajax aan de bak, want de Amsterdammers kennen zowel op als naast het veld een onrustig seizoen.

Ajax is overtuigd

Hoewel hij niet de eerste keus was bij Ajax, raakten de Amsterdammers overtuigd van de jonge trainer. De club bestudeerde naar verluidt tientallen trainingen en bekeek onder meer hoe hij zijn ploegen laat druk zetten en opbouwen. De club is bereid om het risico met Farioli te nemen. Er ligt waarschijnlijk een contract voor meerdere jaren voor hem klaar. Zelf wil de huidige coach van OGC Nice er nog weinig over kwijt, aangezien hij met zijn ploeg nog kwalificatie voor de Champions League kan afdwingen.

Twijfels bij Johan Derksen

Meerdere voetbalprominenten hebben hun twijfels over Farioli. Johan Derksen sprak die maandagavond tijdens Vandaag Inside nog eens openlijk uit, "Als Ajax slim is en als Alex Kroes slim is, dan beginnen ze nooit aan die keeperstrainer van 35 uit Frankrijk." Hij ziet liever Ten Hag terugkeren, maar de komst van Farioli naar Ajax lijkt nu enorm dichtbij.