Dick Advocaat heeft met Curaçao het onmogelijke geflikt. De 78-jarige oefenmeester plaatste zich voor het wereldkampioenschap van 2026. Voor die eindronde in de Verenigde Staten, Mexico en Canada neemt Advocaat een flinke staf mee, qua leeftijd vooral.

Curaçao speelde afgelopen nacht het beslissingsduel tegen Jamaica voor WK-kwalificatie. De winnaar zou zich plaatsen voor de eindronde in 2026. Die kwam er niet, dus ging het ticket naar de ploeg van Advocaat omdat zij een punt meer hadden. Hijzelf volgde het allemaal vanuit Nederland, omdat hij vanwege familieomstandigheden thuis zat. Dus nam zijn ervaren staf het stokje over.

Dean Gorré (55)

Gorré was eindverantwoordelijke tegen Jamaica. De in Paramaribo (Suriname) geboren oud-voetballer is normaal gesproken assistent van Advocaat. Na afloop van de 0-0 loofde Gorré de ontbrekende hoofdcoach: "Dick is de leider van dit team. Hij heeft mij de blessing gegeven om dit team te leiden tijdens deze belangrijke wedstrijd."

Cor Pot (74)

De andere helft van de tijdelijke vliegtuigmaatschappij Corendick is Cor Pot. De hondstrouwe assistent van Advocaat volgde hem overal, bij Glasgow Rangers, Zenit, Fenerbahçe, Sparta, Feyenoord, de Irakese nationale ploeg en nu dus ook Curaçao. In 2018 verscheen er het boek Mooie Cor van de markante persoonlijkheid, waarin zijn reputatie als vrouwenverslinder werd omschreven.

Pot was ook in de wolken met de kwalificatie van Curaçao. " Dit is echt onbeschrijfelijk. Ze hebben 95 minuten lang geknokt als leeuwen, echt fantastisch."

Kees Jansma (78)

De perschef is niemand minder dan Kees Jansma, die deze rol in het verleden ook vertolkte bij het Nederlands elftal. Jansma was daarvoor ook actief als journalist. De generatiegenoot van Advocaat vertelde afgelopen zomer nog dat hij geniet van de avonturen met Curaçao. "We zeggen wel eens: jezus, dat we dit nog met elkaar meemaken", vertelde hij aan De Telegraaf.

Caspar van Eijck (68)

De dokter van het stel. Letterlijk, want Caspar van Eijck lapt niet alleen de spelers van Curaçao op maar houdt ook zijn oudere collega's nauwlettend in de gaten. In het verleden werkte hij als arts voor Feyenoord. Van Eijck is verder bekend vanwege zijn inzet voor onderzoek naar alvleesklierkanker. De dokter vloog samen met Advocaat naar huis toen de bondscoach terug moest wegens familieomstandigheden.

Raymond Mulder (49)