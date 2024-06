Dit is het programma van Nederland richting de achtste finale op EK tegen Roemenië

Nederland weet wanneer en tegen wie zij moeten spelen in de achtste finales. Op dinsdag 2 juli speelt Oranje tegen Roemenië in München. Daar zit nog behoorlijk wat tijd tussen, dus is er genoeg tijd voor Nederland om te werken aan een geweldig plan. Hoe het schema tot de wedstrijd in München eruit ziet, lees je hier.

Ronald Koeman en zijn mannen zijn met de schrik vrijgekomen na de nederlaag tegen Oostenrijk. Na de nederlaag leek het erop dat een loodzwaar programma zich zou ontvouwen voor Nederland, maar dat blijkt - op papier - flink mee te vallen. Wél moet Nederland nog even geduld hebben. Tussen de wedstrijd tegen Oostenrijk en de wedstrijd tegen Roemenië zitten zeven dagen. Dit is hoe de staf en spelers die gaan invullen.

Georgië helpt zichzelf naar achtste finales EK en Nederland aan 'makkelijkere' tegenstander Georgië heeft er woensdagavond voor gezorgd dat het zelf doorgaat naar de achtste finales én dat Nederland als volgende tegenstander Roemenië treft. Dat komt door de uitslagen in de laatste twee groepswedstrijden.

Oefenpartij tegen Duitse ploeg

De dag na de wedstrijd tegen Oostenrijk had Nederland een oefenwedstrijd gepland. Er werd door de reserves met 6-1 gewonnen van TSV Havelse. Omdat deze wedstrijd op woensdag gespeeld werd én er veel tijd is tot de wedstrijd dinsdag, krijgen de spelers op donderdag vrij. Er staat dan niks gepland voor Oranje.

Oranje scoort er daags na drama tegen Oostenrijk op los in 'besloten' oefenduel Het Nederlands elftal weet weer wat winnen is. Daags na de teleurstellende nederlaag tegen Oostenrijk (3-2 verlies) werkte Oranje aan het zelfvertrouwen tegen TSV Havelse, uitkomend uit de Regionalliga Nord. Het oefenduel eindigde in 6-1 voor Nederland.

Planning tot en met de wedstrijd

De selectie verblijft, net zoals tijdens de groepsfase, gewoon in het Ritz Carlton Hotel in Wolfsburg en zal de trainingen nog steeds afwerken in het AOK Stadion in Wolfsburg. De mediamomenten blijven elke dag plaatsvinden en zo zal de training elke keer een kwartier open zijn voor de media. Zie het programma hieronder om te zien wanneer Nederland naar München gaat.

Volledig programma Nederlands elftal

Donderdag 27 juni - vrij



Vrijdag 28 juni

10.50 uur - Mediamoment met twee spelers

12.00 uur - Training



Zaterdag 29 juni

10.50 uur - Mediamoment met twee spelers

12.00 uur - Training



Zondag 30 juni

10.50 uur - Mediamoment met twee spelers

12.00 uur - Training



Maandag 1 juli

12.00 uur - Training

n.t.b. - Vertrek naar München

19.45 uur - Persconferentie Ronald Koeman en speler in München



Dinsdag 2 juli

18.00 uur - Roemenië - Nederland