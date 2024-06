Oranje scoort er daags na drama tegen Oostenrijk op los in 'besloten' oefenduel

Het Nederlands elftal weet weer wat winnen is. Daags na de teleurstellende nederlaag tegen Oostenrijk (3-2 verlies) werkte Oranje aan het zelfvertrouwen tegen TSV Havelse, uitkomend uit de Regionalliga Nord. Het oefenduel eindigde in 6-1 voor Nederland.

Wout Weghorst, die tegen Oostenrijk inviel en een assist gaf, scoorde twee keer. Dat gold ook voor de ingevallen Micky van de Ven. Brian Brobbey en Jeremie Frimpong zorgden voor de overige Nederlandse goals. Wel was er een smetje op de zege: Oranje kreeg een tegengoal.

Basisspelers in hotel

Rond 11.15 uur stapten alleen de wisselspelers de Oranjebus uit in Wolfsburg. De basisspelers van dinsdag bleven achter in het hotel, waar ze hun partners en familieleden ontmoetten. Het was aanvankelijk de bedoeling dat het Nederlands elftal woensdag zou trainen, met de familie en aanhang op de tribune. Nog voor de wedstrijd tegen Oostenrijk besloot Koeman al een besloten oefenwedstrijd voor de reserves in te plannen en de training te schrappen.

Uithuilen en verder

De stemming in het kamp van het Nederlands elftal is omgeslagen na de nederlaag tegen Oostenrijk. Het zag er slecht uit wat Oranje op de mat legde. Zo werd Joey Veerman bijvoorbeeld al na 35 minuten gewisseld, omdat hij grossierde in balverlies. Ook de verdediging, normaal toch een stabiele factor bij Nederland, was zo lek als een mandje.

Lang heeft het Nederlands elftal niet om in de teleurstelling te blijven hangen. De achtste finales staan voor de deur en ondanks een derde plek in de poule zijn ze daar gewoon voor geplaatst. De tegenstander is nog niet helemaal bekend. Vooralsnog is dat Engeland, de nummer 1 uit Groep C. Het kan zo zijn dat het de nummer 1 van Groep E wordt, maar dan moet Tsjechië of Georgië winnen in Groep F.

