Georgië helpt zichzelf naar achtste finales EK en Nederland aan 'makkelijkere' tegenstander

Georgië heeft er woensdagavond voor gezorgd dat het zelf doorgaat naar de achtste finales én dat Nederland als volgende tegenstander Roemenië treft. Dat komt door de uitslagen in de laatste twee groepswedstrijden.

In Groep F moesten de laatste beslissingen vallen. Daarmee konden ook de beste nummers drie op het EK voetbal eindelijk met pen worden ingevuld en de rest van het schema van de knock-outfase.

Nederland was óók afhankelijk van de uitslagen bij Tsjechië - Turkije en Georgië - Portugal. Tijdens die duels werd al snel duidelijk dat de volgende tegenstander voor Oranje Roemenië ging worden, want Georgië vloog uit de startblokken.

Tegen een B-elftal van Portugal, dat al zeker was van groepswinst, scoorde Georgië al na anderhalve minuut de 1-0 via Kvicha Kvaratskhelia. Daarmee veranderde virtueel de tegenstander van Oranje van Engeland naar Roemenië. Dat is in ieder geval op papier gunstiger voor Nederland.

Georgië móést zelf ook winnen om door te gaan naar de achtste finales en had het geluk dat Portugal op halve kracht speelde. Daardoor kon Georges Mikautadze in de tweede helft vanaf de penaltystip de 2-0 maken.

De Ajax-flop scoorde daarmee zijn derde goal van dit EK en is daarmee voorlopig topscorer. Wie had dat gedacht, toen hij in Amsterdam mislukte en inmiddels alweer terug is bij zijn oude club FC Metz in Frankrijk.

Tsjechië - Turkije

In de andere wedstrijd in Groep F vocht Tsjechië tegen Turkije ook voor de laatste kans. De Tsjechen hadden de pech dat middenvelder Antonin Barak (Fiorentina) al na twintig minuten met twee keer geel (en dus rood) van het veld moest. Turkije buitte die man-meer-situatie goed uit door vlak na rust via aanvoerder Hakan Calhanoglu de score te openen: 1-0.

Tsjechië knokte zich nog knap terug met tien man tot 1-1, via een goal van Tomas Soucek. Het tiental had daarna nog een goal nodig om zelf door te gaan en Turkije uit te schakelen. Dat gebeurde in de slotfase niet meer, waardoor Georgië en Turkije achter Portugal aan doorgaan naar de achtste finales.

Achtste finales

Portugal speelt daarin tegen Slovenië, Turkije tegen Oostenrijk en Georgië moet tegen Spanje bij de laatste zestien.

