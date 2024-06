KNVB ondanks zeperd van Oranje in gesprek over mogelijke huldiging

Oranje viel dinsdag dan wel door de mand tegen Oostenrijk in het laatste groepsduel, de politiek en KNVB houden nog steeds rekening met een finaleplaats van het Nederlands elftal op het EK. De gemeente Amsterdam en de KNVB zijn in contact over een eventuele huldiging in de hoofdstad.

PvdA-raadslid Mohamed Belkasmi vroeg woensdagmiddag aan wethouder Sofyan Mbarki naar een huldiging als Nederland in de top twee eindigt, schrijft De Telegraaf. Volgens de wethouder is er in het algemeen ruim van tevoren contact met de voetbalbond, dus ook nu. De gesprekken vinden al plaats, vertelde Mbarki.

Er wordt per toernooi gekeken wanneer er een huldiging wordt georganiseerd. Nu is dat dus bij een finaleplaats, zoals ook na de verloren finale tegen Spanje in 2010. In 2014 werd vooraf verkondigd dat er enkel een huldiging kwam bij WK-winst. Het dameselftal kreeg in 2019 ook geen huldiging na de verloren finale tegen de Verenigde Staten.

Grote schermen

In de gemeenteraad werd ook gesproken over het uitzenden van wedstrijden op grote schermen in de hoofdstad. Dat gebeurt pas vanaf de kwartfinale, omdat Mbarki eerst de achtste finale wil afwachten. Vanaf dat moment, beslist Femke Halsema. "Als de burgemeester zegt dat het mag, staat niks ons in de weg." Door het hele land werden tijdens de eerste twee EK-wedstrijden van Oranje weinig grote schermen geplaatst, vanwege hoge licentiekosten. Die heeft de NOS verlaagd, waardoor het nu tot 75% goedkoper is om de wedstrijden in het openbaar te laten zien.

Voordat de kwartfinales worden behaald, moet eerste de achtste finale gewonnen worden. Oranje weet nog niet tegen wie het daarin speelt. Engeland is de meest waarschijnlijke tegenstander, maar het zou ook nog de winnaar van groep E kunnen worden. Die spelen op woensdag om 18.00 uur hun laatste groepswedstrijden, die uit zullen wijzen wie er bovenaan eindigt. Alle landen uit de poule maken daar nog kans op.

