John Heitinga was afgelopen zomer de 'Ajacied in hart en nieren' waar de club zo hard naar op zoek was na het vertrek van Francesco Farioli. De oud-speler van de club nam maar wat graag zijn eerste klus als officiële hoofdtrainer aan, maar is vlak voor zijn 42ste verjaardag alweer ontslagen. Dit is alles wat je moet weten van de voormalig verdediger.

De op 15 november 1983 geboren Heitinga ging al vroeg naar Ajax. " Mijn vader was vooral met mij op pad: ik zat al vanaf mijn zevende bij Ajax en hij reed me steeds van Alphen aan den Rijn naar Amsterdam en weer terug", blikte Heitinga terug in Masters Magazine.

Doorbraak bij Ajax

Uiteindelijk doorliep Heitinga de gehele jeugdopleiding van Ajax, om op 26 augustus 2001 zijn debuut te maken op bezoek bij aartsrivaal Feyenoord (2-1 winst). In de daaropvolgende seizoenen groeide hij uit tot vaste waarde in Amsterdam en werd hij zelfs aanvoerder. Heitinga speelde 215 wedstrijden voor Ajax, werd twee keer landskampioen en won drie keer de beker.

In 2009 vertrok hij naar de Spaanse topclub Atlético Madrid, maar een doorslaand succes werd dat niet. Na één seizoen verkaste hij alweer naar Everton, waar hij wél indruk maakte. Hij speelde vier seizoenen voor The Toffees, waar hij eenmalig werd verkozen tot speler van het jaar door de supporters.

Rood in WK-finale

Heitinga was ondertussen ook een vast gezicht in de selectie van het Nederlands elftal geworden, onder bondscoaches Dick Advocaat, Marco van Basten en Bert van Marwijk. Hij speelde vijf eindtoernooien met Oranje, waaronder het WK van 2010 in Zuid-Afrika. In de finale tegen Spanje die Nederland na verlenging verloor kreeg hij een discutabele rode kaart.

"De tweede gele kaart vond ik zwaar bestraft, ik tikte Iniesta aan op zijn schouder", zei daarover in Helden Magazine. "Ik voelde me heel slecht. Alleen, hij ook", vertelde Heitinga over scheidsrechter Howard Webb tegenover Ladbrokes. "Na het duel was ik nog steeds emotioneel. Ik ben blij dat onze toenmalig bondscoach Bert van Marwijk me toen tegenhield, want ik kon Webb wel aanvallen."

Carrière als nachtkaars uit

Het succes in Zuid-Afrika kon Heitinga met Oranje niet meer herhalen, op het EK van 2012 strandde Nederland al in de groepsfase. Niet veel later speelde hij al zijn laatste interland. Ook op clubniveau ging de carrière als een nachtkaars uit. Nadat hij buiten de boot viel bij Everton mislukten avonturen bij Fulham en Hertha BSC, waarna hij in 2015 terugkeerde bij 'zijn' Ajax.

Hoewel Heitinga pas 31 was, kwam hij in zijn laatste fase slechts tot drie wedstrijden voor zijn jeugdliefde. Toenmalig trainer Frank de Boer stelde hem niet op, waardoor hij besloot te stoppen. "Het afscheid is iets eerder dan gepland. Maar ik blijf Ajacied en ik kijk uit naar deze nieuwe periode in mijn leven."

Eerste kans als trainer bij Ajax 1

Die nieuwe periode was als jeugdtrainer in Amsterdam. Later had hij ook Jong Ajax onder zijn hoede en toen Alfred Schreuder in 2023 zijn ontslag kreeg bij het eerste elftal na een matige reeks werd Heitinga als interim doorgeschoven. De jonge oefenmeester won zijn eerste zeven wedstrijden, maar in eigen huis ging het mis tegen aartsrivaal Feyenoord (2-3), dat uiteindelijk kampioen werd. Heitinga haalde ook de bekerfinale, waarin PSV na penalty's te sterk was.

Afscheid bij Ajax, succes met Arne Slot

Ondanks een puntengemiddelde van 2,02 besloot de clubleiding van Ajax niet verder te gaan met Heitinga, die woedend vertrok. Hij ging aan de slag als assistent-trainer bij West Ham United en afgelopen seizoen was hij dat bij kampioen Liverpool, onder Arne Slot. Daar was hij ondanks zijn verleden bij Everton enorm geliefd.

Terugkeer bij Ajax

" Als Ajax slim is, dan zouden ze hem moeten overwegen", zei Slot over de mogelijke aanstelling van Heitinga als hoofdtrainer van Ajax. "Hij is klaar voor een job als deze. Maar als John slim is, dan blijft hij echter nog een jaar hier", vertelde hij met een knipoog. Heitinga werd uiteindelijk door technisch directeur Alex Kroes als uitermate geschikt gevonden om, samen met Marcel Keizer, Farioli op te volgen.

Naweeën van Sven Mislintat

Ajax zit na het zwarte hoofdstuk die 'Sven Mislintat' heet in een dramatische periode. De Duitse technisch directeur hielp in een half jaar alles om zeep wat Erik ten Hag en Marc Overmars hadden opgebouwd. Mislintat stelde Maurice Steijn aan als trainer en scharrelde een waardeloze selectie met torenhoge salarissen en contracten bij elkaar. Onder Steijn zakte Ajax zelfs naar de laatste plek in de Eredivisie, alvorens Mislintat en de huidige trainer van Sparta weg moesten. John van 't Schip stapte als tussenpaus in en ook Farioli hield het maar één seizoen vol.

Waardeloze selectie, tegenvallende resultaten

Met de matige selectie kon nou eenmaal geen topvoetbal gespeeld worden. Farioli maakte er echter een vechtmachine van en knokte zich nog bijna naar een kampioenschap in zijn enige seizoen. In de laatste weken moest Ajax genoegen nemen met plek twee, waarna Farioli vertrok en Heitinga werd aangesteld. Maar ook de clubman kon van de selectie geen pap maken. Hij hamerde op versterkingen, kreeg die nauwelijks van Kroes, maar kreeg de spelers die hij had ook niet aan het voetballen. Op zes november, negen dagen voor zijn 42ste verjaardag, werd Heitinga ontslagen.

Getrouwd met zus van oud-international

De ontslagen en nu dus clubloze Heitinga kan gelukkig terugvallen op partner Charlotte-Sophie, de zus van oud-voetballer Boudewijn Zenden. In 2010 trouwden de twee in Maastricht, na het verloren WK werd de bruiloft drie dagen gevierd op Ibiza. Ze hebben samen drie kinderen: dochters Jezebel en Rixo en zoon Lennox.