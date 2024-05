Donny van de Beek was er niet bij toen Manchester United FA Cup won, dit is waar hij wel was

Donny van de Beek (27) werd begin 2024 door Manchester United uitgeleend aan Eintracht Frankfurt. Bij de nummer zes van de Bundesliga zit het seizoen er al een week op. Toch was Van de Beek zaterdag niet present bij Manchester United, toen de club van trainer Erik ten Hag de FA Cup won.

Terwijl The Red Devils wonder boven wonder afrekende met landskampioen Manchester City (2-1), was Van de Beek niet op of rondom Wembley te bekennen. Daily Mail achterhaalde waar de voormalig Ajax-speler dan wel uithing: bij een concert in Amsterdam, in het stadion van Ajax. Namelijk bij Toppers In Concert - Club Tropicana Edition, een naam waarvan je niet had verwacht die aan te treffen in de Britse media.

Toppers zitten Ajax dwars: Amsterdammers moeten op zoek naar ander stadion voor mogelijke play-offs Mocht Ajax de play-offs voor Europees voetbal spelen, dan hebben de Amsterdammers een behoorlijk probleem. Op de ingeplande speeldagen staan er namelijk concerten van de Toppers op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De manager van de zangers gooit de deur voor een verplaatsing van de concerten nu dicht.

Toppers

Van de Beek laat via een paar Instagram-storys zien dat hij het gezellig had bij het concert. Hij kwam ook Frank Rijkaard tegen, die hij labelt als 'legend'. Eerder in het seizoen was het evenement een hoofdpijndossier voor Ajax. Als de Amsterdammers in de play-offs voor Europees voetbal terecht waren gekomen, dan zat de show lelijk in de weg. En de Toppers waren niet van plan om de boel te annuleren. Gelukkig voor iedereen kwam het niet zo ver: Ajax is nu al zeker van de (tweede voorronde van de) Europa League.

Nieuw seizoen: Ajax en winnaar play-offs al vroeg in actie in Europa, FC Twente ná PSV en Feyenoord De Eredivisie zit erop voor de meeste ploegen, dus kan de blik op volgend seizoen. Voor sommige clubs, die de voorrondes van Europees voetbal in moeten, begint het nieuwe seizoen alweer snel. Een overzicht van wanneer Ajax, FC Twente en de winnaar van de play-offs om Europees voetbal weer moeten beginnen.

Donny van de Beek

Hoe nu verder met Donny van de Beek? Hij kwam in 2020 voor tegen de 50 miljoen euro over van Ajax, maar flopte hard in Manchester. Huurperiodes bij Everton en Eintracht leverden weinig op. De Duitse club had een optie in het contract om Van de Beek definitief over te nemen. Daar ziet de club van af. Oranje-bondscoach Oranje Koeman kon weinig anders dan Van de Beek niet opnemen in zijn voorlopige selectie voor het EK voetbal 2024 in Duitsland.