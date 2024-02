Toppers zitten Ajax dwars: Amsterdammers moeten op zoek naar ander stadion voor mogelijke play-offs

Mocht Ajax de play-offs voor Europees voetbal spelen, dan hebben de Amsterdammers een behoorlijk probleem. Op de ingeplande speeldagen staan er namelijk concerten van de Toppers op het programma in de Johan Cruijff ArenA. De manager van de zangers gooit de deur voor een verplaatsing van de concerten nu dicht.

"Schuiven met concerten gaat niet. De productie daarvoor is veel te groot", vertelt Benno de Leeuw, manager van de Toppers aan Vandaag Inside. "Sterker nog; wij zijn er nu al met tientallen mensen mee bezig. Dus dat kan helemaal niet."

Mocht Ajax dus in de play-offs terecht komen dan zal het op zoek moeten gaan naar een ander stadion om de wedstrijden af te werken. De Leeuw is benieuwd naar de oplossing van de Amsterdamse club. "Ze zullen de hoop hebben om nog bij de eerste vier te eindigen, maar eerlijk: niemand had ooit verwacht dat Ajax in deze situatie terecht zou komen. Als Ajax zijnde denk je daar niet aan."

Reactie Gerard Joling

Gerard Joling sprak zich eerder al over de kwestie uit. Dat vertelde de zanger in gesprek met De Telegraaf. "Het is absoluut waar dat Ajax dan misschien speelt. Maar dan heeft de club en de Arena een probleem, wij niet. Wij gaan door, wat er ook nog gaat gebeuren."

Ajax had er waarschijnlijk geen rekening mee gehouden dat de play-offs mogelijk gespeeld moeten worden. Op 24 en 25 mei treden de Toppers op in een bijna uitverkochte Johan Cruijff Arena. De halve finale en finale van de play-offs worden gespeeld op 23 en 26 mei.

Hopen op bekerwinst Feyenoord

Van de overgebleven teams is het voor Ajax te hopen dat rivaal Feyenoord de beker wint. Hierdoor zouden de plekken om de play-offs allemaal een plaatsje doorschuiven. Dat zou betekenen dat Ajax met een vijfde plek alsnog de play-offs ontloopt.