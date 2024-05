Spelers van Manchester United zorgen voor schitterend moment met Erik ten Hag: trainer brult het uit na winnen FA Cup

Prachtige beelden van Erik ten Hag na de winst van de FA Cup. De manager won met Manchester United knap van kampioen en rivaal Manchester City en dat zorgde voor een enorme ontlading bij Ten Hag en zijn team.

Toen Ten Hag zich kort na het laatste fluitsignaal realiseerde dat hij United de eerste FA Cup sinds 2016 had bezorgd, verscheen er een enorme ontlading op zijn gezicht. De oefenmeester werd opgetild door Lisandro Martinez en bedankte vervolgens kort al zijn spelers.

Blijdschap na het laatste fluitsignaal

Spelers zetten Ten Hag in het zonnetje

Toen de selectie van United de begeerde beker in ontvangst nam, gebeurde er wat bijzonders. De selectie, met onder meer Jonny Evans en André Onana, wilde dat ook Ten Hag zijn momentje met de beker zou hebben. De trainer aarzelde even, maar kuste vervolgens de FA Cup en hield deze trots omhoog.

Prachtig: Erik ten Hag krijgt FA Cup uit handen van zijn spelers Bekijk hier het moment dat de spelers van Manchester United de FA Cup langzaam doorgeven richting manager Erik ten Hag.

United won de titel dankzij een ijzersterke eerste helft, waarin het twee keer wist te scoren tegen de kampioen van Engeland. Hoewel City nog wat terugdeed in de slotfase en United veel moest verdedigen, kwam de overwinning in de laatste minuten niet echt meer in gevaar. Het is voor het rode deel van Manchester een mooie opsteker na een slecht seizoen, waarin het achtste werd in de competitie en voor de winter al uit de Champions League lag.

Toekomst Erik ten Hag

De spelers waren dus dolblij met de manager, maar het is de vraag of hij nog lang voor de groep staat. Een van voor de finale meldde Engelse media dat Ten Hag moet vertrekken bij de club, ongeacht het resultaat in de finale. Of dat zo is, wordt de komende dagen ongetwijfeld duidelijk.

Bekijk hier de samenvatting van het duel