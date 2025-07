Sarina Wiegman, bondscoach van Engeland, heeft met haar team de eerste wedstrijd bij het EK voetbal voor vrouwen verloren. In Stadion Letzigrund in Zürich verloor de titelhouder met 2-1 van een technisch superieur Frankrijk.

De treffers van Frankrijk vielen in de eerste helft en kwamen op naam van Marie-Antoinette Katoto en Sandy Baltimore. Keira Walsh maakte tegen het einde van de enerverende wedstrijd de enige Engelse goal. De Engelse ploeg is de volgende tegenstander van het Nederlands elftal, dat eerder zaterdag met 3-0 won van Wales.

VAR

Engeland begon goed aan de wedstrijd en leek na een kwartier op voorsprong te komen. Alessia Russo schoot raak in de rebound nadat de Franse keepster Pauline Peyraud-Magnin een inzet van Lauren Hemp had weggestompt. De VAR greep in, omdat er buitenspel van Beth Mead was geconstateerd.

Wissels

De Franse ploeg begon daarna aan te dringen en steeds dreigender te worden. Een lob van Sakina Karchaoui belandde nog in het zijnet, maar bij een snelle uitbraak in de 36e minuut was het raak. Delphine Cascarino gaf vanaf rechts een voorzet en spits Katoto werkte de bal in het doel achter keepster Hannah Hampton. Drie minuten later zette Baltimore behendig twee Engelse verdedigsters op het verkeerde been en verdubbelde ze de voorsprong: 2-0.

Na rust was het bijna 3-0 voor Frankrijk. Na weer een defensieve fout bij Engeland kreeg Grace Geyoro de kans om te scoren, maar keepster Hampton wist de bal nog net voor de doellijn weg te werken. Wiegman probeerde met wissels nieuw elan in de Engelse ploeg te brengen, maar pas in de slotfase wist Keira Walsh te scoren. De Franse ploeg van bondscoach Laurent Bonadei weerstond een Engels slotoffensief en trok met moeite de zege over de streep.

Programma van Oranje Leeuwinnen op het EK

Op woensdag 9 juli speelt Oranje tegen Engeland en op zondag 13 juli is Frankrijk de laatste tegenstander in de poule.Het Europees Kampioenschap is woensdagavond begonnen. Finland won de openingswedstrijd tegen IJsland met 1-0. Gastland Zwitserland verloor in eigen huis met 1-2 van Noorwegen.