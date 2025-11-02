Voormalig FC Twente-directeur Arnold Bruggink heeft zich uitgesproken over de opvallende samenwerking tussen FC Twente en Heracles Almelo. Volgens de oud-topvoetballer vormt de coöperatie van de rivaliserende clubs geen struikelblok, maar juist een waardevolle kans. "De clubs zijn in gesprek over de verdeelsleutel", verklapt Bruggink.

Sinds 2020 werken FC Twente en Heracles samen op gelijkwaardige basis binnen de jeugdopleiding. Voor veel supporters van beide clubs blijft de samenwerking echter moeilijk te accepteren. Toch was het voor FC Twente een essentieel onderdeel van het plan om de club financieel gezond te maken. Dat plan heeft sneller resultaat opgeleverd dan verwacht, want de Tukkers hebben de financiële situatie inmiddels weer op orde.

Hoewel er nog oude dossiers zijn die moeten worden afgelost, zijn hiervoor regelingen getroffen. De club streeft ernaar in de toekomst weer een eigen jeugdopleiding te hebben, waarbij het volledig controle heeft en optimaal kan profiteren van mogelijke transfers. Bruggink blijft echter positief over de samenwerking op lange termijn. "Daar kun je wel mee verder. Zeker omdat de regio niet het meest dichtbevolkt is", zegt Bruggink in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Voordeel voor FC Twente

De FC Twente/Heracles Academie is al jarenlang gevestigd in Hengelo, wat volgens Bruggink een voordeel biedt voor FC Twente. Dit voordeel kan echter verdwijnen als het eerste elftal in 2026 verhuist naar het nieuwe trainingscomplex in Enschede. "Ik zag sowieso alle jeugdspelers elke dag en kon ze héél makkelijk zelf een keer aanspreken. Dat is wat mensen over het algemeen toch leuk vinden", gaat hij verder.

Bruggink benadrukt daarnaast dat de samenwerking tussen beide clubs zeer goed verloopt, ondanks dat veel talenten kiezen voor FC Twente. "Aan de voorkant kom je sowieso in de gezamenlijke academie, dus niet bij één van de twee. Stel, er loopt een groot talent van zestien of zeventien, dan is er een technisch overleg en wordt gevraagd wat de plannen van beide clubs zijn. Als beide clubs dan interesse hebben, dan gaan ze allebei een sportief verhaal aan hem vertellen. En dan kan die jongen de keuze maken: ga ik met FC Twente of Heracles in gesprek", licht Bruggink toe.

Verdeelsleutel

Wat betreft de verdeling van inkomsten uit toekomstige transfers, geldt er een bepaalde verdeelsleutel tussen FC Twente en Heracles. Voormalig academie-directeur Dominique Scholten onthulde enkele jaren geleden al dat er sprake is van een 50/50-achtige constructie. "Het mooie aan dit systeem is dat het niet uitmaakt waar die jongens voor kiezen, want je blijft als club altijd je aandeel krijgen", verklaarde Scholten destijds.

Wanneer een speler bijvoorbeeld op 16-jarige leeftijd wordt vastgelegd, groeit het percentage voor FC Twente in de daaropvolgende jaren. De precieze afspraken over de percentages houden beide clubs echter geheim. Ook Bruggink wil geen details vrijgeven over de financiële verdeling, ondanks dat hij inmiddels afscheid heeft genomen van de club.

"Er zit wel een verdeelsleutel aan vast, maar ze zijn in gesprek om te kijken hoe dat anders kan", verklapt Bruggink. "Voor alle spelers uit de jeugdopleiding met een contract ligt de verantwoordelijkheid bij de club waar hij onder contract staat, behalve op het moment dat hij verkocht wordt", voegt Bruggink toe, doelend op het extra financiële voordeel dat de andere club dan ontvangt.

