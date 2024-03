Duitse bond erkent dat Nike 'aanzienlijk' meer geld bood dan Adidas

Adidas en het Duitse voetbalteam waren zeventig jaar lang partners. Het kledingmerk uit Herzogenaurach, opgericht door Adolf Dassler, wordt echter door de Männer-Nationalmannschaft aan de kant gezet voor rivaal Nike.

De financiele topman van de Duitse bond DFB, Stephan Grunwald, zegt dat Nike simpelweg meer geld bood dan Adidas. En dan tellen nationalistische sentimenten niet meer mee. Grunwald zegt Der Spiegel: "We hadden eigenlijk geen keuze. Om het in zakelijke taal te zeggen: het bod van Adidas was uiteindelijk niet concurrerend. Het verschil was aanzienlijk."

Geen keus

Bedragen noemt Grunwald niet, maar hij wil benadrukken dat hij echt geen andere keus had. Daarom legt hij de kritiek van onder meer de Duitse minister van Economische Zaken, Robert Habeck, naast zich neer. De samenwerking met Adidas was langdurig, succesvol en smaakte op zich naar meer, maar ja, toen kwam Nike dus langs. "Zelfs als de DFB hoe dan ook door wilde gaan met Adidas, dan zou dat op basis van de beschikbare aanbiedingen niet mogelijk zijn geweest", legt Grunwald uit.

Duitsland speelt zaterdag een oefenduel uit tegen Frankrijk.